рф ищет возможности заморозить войну: Зеленский рассказал, когда россия может восстановиться и на какие страны напасть.

КИЕВ. 5 октября. УНН. россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года. У них будет достаточно силы атаковать другие страны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, во время выступления на инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.