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Україна може поповнити ряди країн із "замороженими" війнами - Politico

Україна може поповнити ряди країн із "замороженими" війнами - Politico

Київ • УНН

 • 1096553 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Офіційні особи США враховують ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років — можливо, десятиліть — і поповнить ряди подібних тривалих протистоянь на Корейському півострові, в Південній Азії та за їх межами. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Варіанти, які обговорюються в адміністрації Байдена для довгострокового «заморожування», включають, встановлення потенційних кордонів, які Україна і росія погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами. Обговорення — хоч і попередні — проходили в різних агентствах США та Білому домі.

Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним у довгостроковій перспективі з огляду на те, що ні Київ, ні москва не схильні визнавати поразку. Це також стає все більш ймовірним на тлі почуття того, що майбутній український контрнаступ не завдасть росії удару, вважає Politico.

Заморожений конфлікт, в якому бойові дії призупиняються, але жодна зі сторін не оголошується переможцем і не погоджується з офіційним закінченням війни, також може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для Сполучених Штатів та інших країн, які підтримують Україну.

Це означало б, що кількість військових зіткнень скоротиться, витрати на підтримку Києва також, ймовірно, скоротяться, а громадська увага до війни ослабне.

«Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, чи вона виглядає замороженою, чи відтала», — сказав офіційний представник США, знайомий з дискусіями адміністрації Байдена по Україні. Чиновник сказав, що таке планування знаходиться в центрі уваги адміністрації, тоді як у минулі місяці «все було пов'язане із терміновими та короткостроковими завданнями».

Два інші американські чиновники та колишній чиновник адміністрації Байдена підтвердили, що тривале заморожування бойових дій — це одна з можливостей, до якої США готуються. Офіційні особи США також продумують довгострокові зв'язки Вашингтона з Києвом у сфері безпеки та відносини України з військовим альянсом НАТО.

«Є школа думки, яка говорить: «О, українці повинні мати Маріуполь та доступ до Азовського моря». Є інші, які менш зациклені на розміщенні ліній, поки Україна в безпеці у майбутньому», — сказав колишній урядовець адміністрації, описуючи внутрішні розмови.

Такі обговорення залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США наголошують, що війна залишатиметься гарячою протягом досить довгого часу і що адміністрація Байдена має намір надати Україні зброю та підтримку, необхідні їй, щоб витіснити росіян із якомога більшої території.

П'ята людина, високопосадовець адміністрації Байдена, який виступав від імені Білого дому, сказала, що обмірковується безліч планів на випадок непередбачених обставин, але ситуація нестабільна, і єдиний надійний прогноз полягає в тому, що росія не завоює Україну.

У той час як багато офіційних осіб США уникають публічних розмов про те, як розвиватиметься російсько-український конфлікт, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі неодноразово передбачав, що він закінчиться переговорами, а не військовою перемогою жодної зі сторін.

За словами представника міністерства оборони, склад нещодавніх пакетів військової допомоги Україні відбиває перехід адміністрації Байдена до більш довгострокової стратегії.

Кількість обладнання, відправленого безпосередньо з існуючих запасів США, за останні кілька місяців неухильно скорочувалося, тоді як пакети допомоги, які використовуються для закупівлі нової зброї у промисловості — процес, який може тривати місяці чи роки, збільшився.

«Ці війни, як правило, тривають роками», — сказав Бенджамін Дженсен із Центру стратегічних та міжнародних досліджень, який проаналізував історичні дані. «Навіть за найнеймовірнішого успішного контрнаступу України війна може тривати й наступного року».

Жоден з офіційних осіб адміністрації, які розмовляли з Politico, не став вдаватися до подробиць про те, як США вестиме багаторічну війну, або описати точну глибину планування замороженого конфлікту — інформацію, яка значною мірою засекречена. Одна з офіційних осіб США наголосила, що адміністрація завжди планувала як довгострокові, так і короткострокові можливості.

Чим довше затягнеться війна, тим більша ймовірність того, що росія та Україна відчують міжнародний та внутрішній тиск з метою переговорів про припинення вогню, перемир'я чи інший правовий механізм, щоб зупинити, якщо не офіційно припинити війну.

Деякі офіційні особи та аналітики США кажуть, що однією з брутальних моделей може бути війна в Кореї. Активні бойові дії в цьому конфлікті завершилися перемир'ям у 1953 році, але навіть через 70 років війна офіційно не оголошена закінченою.

«Зупинка у корейському стилі, безумовно, обговорювалася експертами та аналітиками в уряді та за його межами», коли йдеться про Україну, сказав колишній чиновник адміністрації Байдена. «Це правдоподібно, тому що жодній зі сторін не потрібно буде визнавати будь-які нові кордони, і єдине, що потрібно буде узгодити, — це припинити стрілянину за встановленою лінією».

Інші потенційно важливі приклади включають суперечку 2008 року між Грузією та росією; більш ніж 70-річне протистояння між Індією та Пакистаном через Кашмір, період, що включає три війни, розділені тривалими холодними періодами. Такі зупинені війни час від часу відновлюються: припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією у 1994 році через Нагірний Карабах дотримувалося — хоч і не ідеально — доти, доки важкі бої не порушили мир у 2020 році. Дві країни зараз намагаються домовитись.

Колишній співробітник американської розвідки, який займався питаннями, пов'язаними з росією, сказав, що помічники Байдена, схоже, в ці дні схильніші обговорювати довгострокові гарантії безпеки для України — ще одна ознака того, що вони думають про майбутній український контрнаступ.

Високопосадовець адміністрації Байдена підтвердив, що офіційні особи США ведуть переговори з українцями про характер відносин у майбутньому. «Ми хочемо, щоб Україна могла захистити себе і запобігти майбутнім атакам», — сказав чиновник, наголосивши, що Вашингтон не тиснутиме на Україну, щоб вона вступила в переговори проти її волі.

Офіційні особи США підкреслюють, що вони намагаються уникати чорно-білого мислення, коли планують шляхи, якими може піти російсько-українська війна. Адже не виключено, що конфлікт виявиться десь між активною війною та охолодженим протистоянням.

Американські та європейські офіційні особи стверджують, що було б нерозумно вважати, що загроза росії для України зникне найближчим часом — навіть якщо бойові дії будуть припинені на тривалий період або путін піде зі сцени.

"Конфлікт і потенціал для нової атаки не зникнуть, можливо, через десятиліття", - сказав європейський чиновник, знайомий з дискусіями, пов'язаними з Україною.

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