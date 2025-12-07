Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на Донеччині

Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на DeepState і 30 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Деталі

Бійці 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького показали кадри підриву дамби у Донецькій області 6 грудня.

Як зазначили аналітики DeepState, річка Васюківка впадає у Бахмутку.

Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля-Бондарне-Васюківка питання відкрите - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.

У 16-ому Армійському корпусі ЗСУ зазначили, що підрив цієї дамби не матиме критичного впливу на лінію фронту.