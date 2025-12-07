Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на Донеччині

$42.180.00
49.230.00
ukenru
14:41 • 4218 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
11:06 • 11390 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 39290 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 51871 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 58807 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 54902 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 58193 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55713 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40416 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 86126 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років7 грудня, 06:37 • 7574 перегляди
Майже половина швейцарців підтримує обмеження населення країни до 10 мільйонів - результати опитування7 грудня, 07:35 • 4036 перегляди
Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення7 грудня, 07:59 • 3634 перегляди
Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYTPhoto7 грудня, 08:20 • 6218 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo11:25 • 7232 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 43013 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 52591 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 65521 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 86126 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 74247 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кременчук
Київська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 37408 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 46812 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 48184 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 62232 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 60176 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на Донеччині

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля. Це зроблено для зупинки просування російських окупаційних військ на Донеччині.

Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на Донеччині

Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на DeepState і 30 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Деталі

Бійці 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького показали кадри підриву дамби у Донецькій області 6 грудня.

Як зазначили аналітики DeepState, річка Васюківка впадає у Бахмутку.

Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля-Бондарне-Васюківка питання відкрите

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.

У 16-ому Армійському корпусі ЗСУ зазначили, що підрив цієї дамби не матиме критичного впливу на лінію фронту.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Харківська область
Україна