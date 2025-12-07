$42.180.00
Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья Донецкой области

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Это сделано для остановки продвижения российских оккупационных войск в Донецкой области.

Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья Донецкой области

Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState и 30 отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Подробности

Бойцы 30 ОМБр имени князя Константина Острожского показали кадры подрыва дамбы в Донецкой области 6 декабря.

Как отметили аналитики DeepState, река Васюковка впадает в Бахмутку.

Водозабор пруда вряд ли сильно на нее повлияет, а вот что происходит такое по линии Приволье-Бондарное-Васюковка вопрос открытый

- говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. Движение по дорожному полотну плотины прекращено.

В 16-м Армейском корпусе ВСУ отметили, что подрыв этой дамбы не будет иметь критического влияния на линию фронта.

Евгений Устименко

