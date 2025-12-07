росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
Київ • УНН
До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України. Тепер під загрозою вокзали по всій території країни.
російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні, вперше націлившись на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Йдеться про російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема нещодавню атаку по вокзалу у Фастові на Київщині. До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України.
Також окупанти завдали серйозних пошкоджень сортувальному центру "Нової пошти" в Дніпрі - найбільшої приватної поштової компанії України. Як повідомляє Bild з посиланням на місцевих жителів, знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових - наприклад, каски та прилади нічного бачення.
Крім того, росія з кінця листопада 2025 року атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок.
Нагадаємо
Рух поїздів через станцію Фастів відновлено після масованого нічного удару 6 грудня.