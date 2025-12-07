$42.180.00
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
11:06 • 7104 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 36842 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 49104 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 56672 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 53675 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 57298 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55277 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40113 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 84516 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними

Київ • УНН

До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України. Тепер під загрозою вокзали по всій території країни.

російські війська перейшли до нової тактики ударів по Україні, вперше націлившись на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Йдеться про російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема нещодавню атаку по вокзалу у Фастові на Київщині. До того росіяни системно завдавали ударів по залізницях тільки на сході України.

Також окупанти завдали серйозних пошкоджень сортувальному центру "Нової пошти" в Дніпрі - найбільшої приватної поштової компанії України. Як повідомляє Bild з посиланням на місцевих жителів, знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових - наприклад, каски та прилади нічного бачення.

Крім того, росія з кінця листопада 2025 року атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок.

Нагадаємо

Рух поїздів через станцію Фастів відновлено після масованого нічного удару 6 грудня.

Євген Устименко

