$42.180.00
49.230.00
ukenru
14:41 • 1776 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
11:06 • 9248 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 37783 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 50177 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 57491 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 54172 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 57670 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 55498 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 40267 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 85145 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря7 декабря, 05:53 • 3588 просмотра
У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности7 декабря, 06:15 • 4080 просмотра
Подожгла сына за злоупотребление алкоголем: жительницу Киевщины приговорили к 14 годам7 декабря, 06:37 • 5838 просмотра
Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне продвижения войск РФ и мирного плана Трампа – NYTPhoto7 декабря, 08:20 • 4422 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo11:25 • 5184 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 42012 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 51602 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 64656 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 85147 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 73443 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Музыкант
Лионель Месси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кременчуг
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 36814 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 46202 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 47605 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 61667 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 59645 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

До этого россияне системно наносили удары по железным дорогам только на востоке Украины. Теперь под угрозой вокзалы по всей территории страны.

россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными

российские войска перешли к новой тактике ударов по Украине, впервые нацелившись на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Подробности

Речь идет о российских ударах по железнодорожной инфраструктуре, в частности недавней атаке по вокзалу в Фастове Киевской области. До этого россияне системно наносили удары по железным дорогам только на востоке Украины.

Также оккупанты нанесли серьезные повреждения сортировочному центру "Новой почты" в Днепре - крупнейшей частной почтовой компании Украины. Как сообщает Bild со ссылкой на местных жителей, уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе отправления для украинских военных - например, каски и приборы ночного видения.

Кроме того, россия с конца ноября 2025 года атакует центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После удара по складу во Львове 600 медицинских учреждений остались без поставок.

Напомним

Движение поездов через станцию Фастов восстановлено после массированного ночного удара 6 декабря.

Евгений Устименко

Война в Украине
Война в Украине
Нова Пошта
Киевская область
Днепр
Бильд
Украина
Львов