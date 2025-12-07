россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными

российские войска перешли к новой тактике ударов по Украине, впервые нацелившись на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Подробности

Речь идет о российских ударах по железнодорожной инфраструктуре, в частности недавней атаке по вокзалу в Фастове Киевской области. До этого россияне системно наносили удары по железным дорогам только на востоке Украины.

Также оккупанты нанесли серьезные повреждения сортировочному центру "Новой почты" в Днепре - крупнейшей частной почтовой компании Украины. Как сообщает Bild со ссылкой на местных жителей, уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе отправления для украинских военных - например, каски и приборы ночного видения.

Кроме того, россия с конца ноября 2025 года атакует центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После удара по складу во Львове 600 медицинских учреждений остались без поставок.

Напомним

Движение поездов через станцию Фастов восстановлено после массированного ночного удара 6 декабря.