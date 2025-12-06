У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги

У Фастові, що на Київщині, знищена вузлова станція залізниці і два електропотяги. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що приміське сполучення вже відновлене, передає УНН.

Деталі

Свириденко провела нараду з міністром внутрішніх справ, в.о міністерста енергетики, керівництвом державних енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за відновлювальні роботи після російських обстрілів.

Пошкоджені енегообʼєкти у Запоріжжі, 10 населених пунктів знеструмлені. На місці служби працюють над оперативним заживленням. Для відновлення водопостачання запущені генератори. На Київщині триває ліквідація пожеж. У Фастові знищена вузлова станція залізниці і 2 електропотяги. Приміське сполучення вже відновлене. Суттєі пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині. Енерегтики працювали після відбою тривоги, громади вже заживлені. На Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені - повідомила Свириденко.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.

Додамо

Свириденко зауважила, що на місцях розгорнуті пункти незламності.

На час ліквідації наслідків чергового обстрілу буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.

