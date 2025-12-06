У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про знищення вузлової станції залізниці та двох електропотягів у Фастові, Київська область. Приміське сполучення вже відновлено, а МВС уточнило, що ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.
У Фастові, що на Київщині, знищена вузлова станція залізниці і два електропотяги. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко
Деталі
Свириденко провела нараду з міністром внутрішніх справ, в.о міністерста енергетики, керівництвом державних енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за відновлювальні роботи після російських обстрілів.
Пошкоджені енегообʼєкти у Запоріжжі, 10 населених пунктів знеструмлені. На місці служби працюють над оперативним заживленням. Для відновлення водопостачання запущені генератори. На Київщині триває ліквідація пожеж. У Фастові знищена вузлова станція залізниці і 2 електропотяги. Приміське сполучення вже відновлене. Суттєі пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині. Енерегтики працювали після відбою тривоги, громади вже заживлені. На Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки, троє людей поранені
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.
Додамо
Свириденко зауважила, що на місцях розгорнуті пункти незламності.
На час ліквідації наслідків чергового обстрілу буде збільшено кількість черг відключень по всій Україні.
