В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об уничтожении узловой станции железной дороги и двух электропоездов в Фастове, Киевская область. Пригородное сообщение уже восстановлено, а МВД уточнило, что враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.

В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда

В Фастове Киевской области уничтожена узловая станция железной дороги и два электропоезда. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что пригородное сообщение уже восстановлено, передает УНН.

Детали

Свириденко провела совещание с министром внутренних дел, и.о. министра энергетики, руководством государственных энергокомпаний и всеми, кто ответственен за восстановительные работы после российских обстрелов. 

Повреждены энергообъекты в Запорожье, 10 населенных пунктов обесточены. На месте службы работают над оперативным заживлением. Для восстановления водоснабжения запущены генераторы. В Киевской области продолжается ликвидация пожаров. В Фастове уничтожена узловая станция железной дороги и 2 электропоезда. Пригородное сообщение уже восстановлено. Существенные повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области. Энергетики работали после отбоя тревоги, общины уже заживлены. В Днепропетровской области повреждены жилые дома, трое человек ранены 

- сообщила Свириденко.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.

Добавим

Свириденко отметила, что на местах развернуты пункты несокрушимости.

На время ликвидации последствий очередного обстрела будет увеличено количество очередей отключений по всей Украине. 

Антонина Туманова

