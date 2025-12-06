В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об уничтожении узловой станции железной дороги и двух электропоездов в Фастове, Киевская область. Пригородное сообщение уже восстановлено, а МВД уточнило, что враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.
В Фастове Киевской области уничтожена узловая станция железной дороги и два электропоезда. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что пригородное сообщение уже восстановлено, передает УНН.
Детали
Свириденко провела совещание с министром внутренних дел, и.о. министра энергетики, руководством государственных энергокомпаний и всеми, кто ответственен за восстановительные работы после российских обстрелов.
Повреждены энергообъекты в Запорожье, 10 населенных пунктов обесточены. На месте службы работают над оперативным заживлением. Для восстановления водоснабжения запущены генераторы. В Киевской области продолжается ликвидация пожаров. В Фастове уничтожена узловая станция железной дороги и 2 электропоезда. Пригородное сообщение уже восстановлено. Существенные повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области. Энергетики работали после отбоя тревоги, общины уже заживлены. В Днепропетровской области повреждены жилые дома, трое человек ранены
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.
Пали настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая: Зеленский отреагировал на массированную атаку рф06.12.25, 11:17 • 1644 просмотра
Добавим
Свириденко отметила, что на местах развернуты пункты несокрушимости.
На время ликвидации последствий очередного обстрела будет увеличено количество очередей отключений по всей Украине.
Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД06.12.25, 11:29 • 1286 просмотров