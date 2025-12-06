В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда

В Фастове Киевской области уничтожена узловая станция железной дороги и два электропоезда. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что пригородное сообщение уже восстановлено, передает УНН.

Детали

Свириденко провела совещание с министром внутренних дел, и.о. министра энергетики, руководством государственных энергокомпаний и всеми, кто ответственен за восстановительные работы после российских обстрелов.

Повреждены энергообъекты в Запорожье, 10 населенных пунктов обесточены. На месте службы работают над оперативным заживлением. Для восстановления водоснабжения запущены генераторы. В Киевской области продолжается ликвидация пожаров. В Фастове уничтожена узловая станция железной дороги и 2 электропоезда. Пригородное сообщение уже восстановлено. Существенные повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области. Энергетики работали после отбоя тревоги, общины уже заживлены. В Днепропетровской области повреждены жилые дома, трое человек ранены - сообщила Свириденко.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.

Добавим

Свириденко отметила, что на местах развернуты пункты несокрушимости.

На время ликвидации последствий очередного обстрела будет увеличено количество очередей отключений по всей Украине.

