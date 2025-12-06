Максимально наближений до звичного графіка: рух поїздів через станцію Фастів відновили після нічної атаки рф

Рух поїздів через станцію Фастів відновлено після масованого нічного удару. Залізничники оперативно виконали всі необхідні роботи, що дозволило повернути рух до майже звичного режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб - йдеться у дописі.

Навколо вокзалу та в депо, залізничники наводять лад, натомість пасажирів просять слідкувати за оновленнями. Укрзалізниця повідомляє, що графік руху поїздів буде максимально наближений до звичного.

"До уваги фастівчан: рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення ми опублікуємо.Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для вашого комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси" - наголошують у Укрзалізниці.

У Фастові, що на Київщині, знищена вузлова станція залізниці і два електропотяги.