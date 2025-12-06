Максимально наближений до звичного графіка: рух поїздів через станцію Фастів відновили після нічної атаки рф

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 7638 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 14954 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 17891 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 28514 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39648 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31748 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 58240 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37815 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36532 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47018 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
74%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto6 грудня, 03:34 • 19746 перегляди
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 5846 перегляди
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 5234 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 4206 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень08:30 • 3530 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 1338 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 26732 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 42102 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 58241 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 52352 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 23563 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 31897 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34028 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 47974 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47221 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

Максимально наближений до звичного графіка: рух поїздів через станцію Фастів відновили після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів після масованого нічного удару ворога. Залізничники оперативно виконали всі необхідні роботи, що дозволило повернути рух до майже звичного режиму.

Максимально наближений до звичного графіка: рух поїздів через станцію Фастів відновили після нічної атаки рф

Рух поїздів через станцію Фастів відновлено після масованого нічного удару. Залізничники оперативно виконали всі необхідні роботи, що дозволило повернути рух до майже звичного режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб 

- йдеться у дописі.

Навколо вокзалу та в депо, залізничники наводять лад, натомість пасажирів просять слідкувати за оновленнями. Укрзалізниця повідомляє, що графік руху поїздів буде максимально наближений до звичного. 

"До уваги фастівчан: рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення ми опублікуємо.Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для вашого комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси" - наголошують у Укрзалізниці.

Нагадаємо

У Фастові, що на Київщині, знищена вузлова станція залізниці і два електропотяги. 

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Київська область
Фастів
Українська залізниця