Максимально приближен к привычному графику: движение поездов через станцию Фастов возобновили после ночной атаки рф

Движение поездов через станцию Фастов восстановлено после массированного ночного удара. Железнодорожники оперативно выполнили все необходимые работы, что позволило вернуть движение в почти привычный режим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Укрзализныця возобновила движение поездов через станцию Фастов, по которой сегодня ночью враг нанес массированный удар. Все работы удалось быстро выполнить благодаря слаженной работе железнодорожников — путейцев, энергетиков, связистов и всех других задействованных служб - говорится в сообщении.

Вокруг вокзала и в депо железнодорожники наводят порядок, пассажиров же просят следить за обновлениями. Укрзализныця сообщает, что график движения поездов будет максимально приближен к привычному.

"Вниманию фастовчан: движение поездов будет максимально приближено к привычному графику, все обновления мы опубликуем. Рядом с вокзалом во временном формате будут развернуты все необходимые для вашего комфорта объекты: места ожидания, туалеты, детские зоны, кассы" - отмечают в Укрзализныце.

Напомним

В Фастове, что на Киевщине, уничтожена узловая станция железной дороги и два электропоезда.