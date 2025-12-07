$42.180.00
Ексміністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Сил ТРО

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Генерала армії Олександра Кузьмука звільнено з посади позаштатного радника командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Призначення відбулося 14 жовтня 2022 року, а звільнення - згідно з рішенням командувача Сил ТрО ЗСУ.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Колишній міністр оборони, генерал армії Олександр Кузьмук був звільнений з посади позаштатного радника командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Про це йдеться в заяві Сил ТРО, передає УНН.

Деталі

У відповідь на численні запити: генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника

- йдеться в заяві Сил ТРО.

Доповнення

6 грудня на сторінці Сил ТРО з’явилося повідомлення, що з нагоди Дня Збройних сил України радник Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал армії Олександр Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Олександр Кузьмук привітав усіх присутніх зі святом, особливо відзначивши мужність, з якою Збройні Сили України протистоять російському агресору, та внесок Сил ТрО ЗС України у цю боротьбу.

За історично невеликий період Збройні сили України пройшли великий шлях. Якщо ми чинимо опір монстру, який своїми силами переважає нас в багато разів, то це виключно завдяки вам - усім офіцерам, сержантам і солдатам, які б’ються мужньо і стійко! Честь вам і хвала

- заявив Кузьмук.

Це сколихнуло мережу, зокрема через те, що Олександр Кузьмук свого часу був міністром оборони України - з 1996 року по 2001 рік та з 2004 року по 2005 рік. Був депутатом Верховної Ради 4,6 і 7-го скликань від "Партії регіонів".

Чим запам’ятався Кузьмук

Кузьмук відомий тим, що у червні 2013 року в числі 148-ми народних депутатів України підписав звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів". Цей крок перший Президент України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду.

У 2000 році, під час навчань ракета "Точка-У" влетіла у 9-ти поверхівку в Броварах на Київщині. За 4 дні після трагедії, Міністерство оборони на чолі з Олександром Кузьмуком відмовлялося визнати, що саме їхня ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули і були поранені люди.

Тоді він заявляв, що вважає несправедливим подавати в відставку після аварії: "З моєї сторони це було нечесно - зробити рекламно-благородний жест: бачите, яка я сильна людина. Тим самим я б кинув свої війська, своїх працівників, так званим благородством я б заховався за цією трагедією, я вирішив для себе випити цю гірку чашу до дна".

Також, 4 жовтня 2001 року під час україно-російських навчань над Чорним морем був збитий Ту-154 авіакомпанії "Сибір". За висновками Міждержавного авіаційного комітету (МАК), літак був збитий зенітною ракетою, випущеною ЗРК С-200В сил ППО ЗСУ з району Феодосії в Криму.

Окрім того, ЗМІ стверджують, що саме за часів перебування на посаді Кузьмука, Україна в період з 2004 року по 2005 рік зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони України. А в першу міністерську каденцію Кузьмука під його керівництвом рф отримала українські стратегічні бомбардувальники і ракети до них.

Нагадаємо

Журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) назвали посадовців, які погодили масштабне відчуження військового майна Збройних сил України в 2011-му році, внаслідок чого були продані два останні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Зокрема, це Віктор Балога, який зараз чинний нардеп та нинішня членкиня Комісії з правової реформи при президентові України Інна Ємельянова.

Павло Башинський

