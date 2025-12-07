$42.180.00
14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРО

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Генерал армии Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника командующего Сил Территориальной обороны ВСУ. Назначение состоялось 14 октября 2022 года, а увольнение - согласно решению командующего Сил ТрО ВСУ.

Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРО
Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Бывший министр обороны, генерал армии Александр Кузьмук был уволен с должности внештатного советника командующего Сил Территориальной обороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении Сил ТРО, передает УНН.

Подробности

В ответ на многочисленные запросы: генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Сил ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника

- говорится в заявлении Сил ТРО.

Дополнение

6 декабря на странице Сил ТРО появилось сообщение, что по случаю Дня Вооруженных сил Украины советник Командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал армии Александр Кузьмук по поручению генерал-майора Игоря Плахуты вручил военнослужащим Сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Александр Кузьмук поздравил всех присутствующих с праздником, особо отметив мужество, с которым Вооруженные Силы Украины противостоят российскому агрессору, и вклад Сил ТрО ВС Украины в эту борьбу.

За исторически небольшой период Вооруженные силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам - всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко! Честь вам и хвала

- заявил Кузьмук.

Это всколыхнуло сеть, в частности из-за того, что Александр Кузьмук в свое время был министром обороны Украины - с 1996 года по 2001 год и с 2004 года по 2005 год. Был депутатом Верховной Рады 4,6 и 7-го созывов от "Партии регионов".

Чем запомнился Кузьмук

Кузьмук известен тем, что в июне 2013 года в числе 148-ми народных депутатов Украины подписал обращение депутатов от Партии регионов и КПУ к польскому Сейму с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов". Этот шаг первый Президент Украины Леонид Кравчук квалифицировал как национальное предательство.

В 2000 году, во время учений ракета "Точка-У" влетела в 9-этажку в Броварах Киевской области. Через 4 дня после трагедии, Министерство обороны во главе с Александром Кузьмуком отказывалось признать, что именно их ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли и были ранены люди.

Тогда он заявлял, что считает несправедливым подавать в отставку после аварии: "С моей стороны это было нечестно - сделать рекламно-благородный жест: видите, какой я сильный человек. Тем самым я бы бросил свои войска, своих работников, так называемым благородством я бы спрятался за этой трагедией, я решил для себя выпить эту горькую чашу до дна".

Также, 4 октября 2001 года во время украинско-российских учений над Черным морем был сбит Ту-154 авиакомпании "Сибирь". По выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был сбит зенитной ракетой, выпущенной ЗРК С-200В сил ПВО ВСУ из района Феодосии в Крыму.

Кроме того, СМИ утверждают, что именно во времена пребывания на посту Кузьмука, Украина в период с 2004 года по 2005 год из состава ВСУ вывела 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов Минобороны Украины. А в первую министерскую каденцию Кузьмука под его руководством рф получила украинские стратегические бомбардировщики и ракеты к ним.

Напомним

Журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) назвали должностных лиц, которые согласовали масштабное отчуждение военного имущества Вооруженных сил Украины в 2011 году, в результате чего были проданы два последних стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В частности, это Виктор Балога, который сейчас действующий нардеп и нынешняя член Комиссии по правовой реформе при президенте Украины Инна Емельянова.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
