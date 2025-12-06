Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорювалися мирні угоди, питання безпеки та територіальні аспекти, зокрема виведення російських військ з Донбасу.
У суботу, 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів тривалу та змістовну телефонну розмову з членами команди президента Сполучених Штатів Америки - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили можливі варіанти мирної угоди, питання безпеки та територіальні аспекти. Про це інформує видання Axios із посиланням на два джерела, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що телефонна розмова тривала дві години і обговорення територіального питання було "складним".
Одне з джерел повідомило, що Віткофф і Кушнер зібрали дані від обох сторін та намагалися переконати володимира путіна й Володимира Зеленського піти на компроміси, потрібні для укладення домовленості.
Обговорення території було складним, повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови. росія все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання, повідомило друге джерело
Другим важливим аспектом розмови стали можливі гарантії безпеки від США для України. За даними джерел, у цьому питанні вдалося просунутися доволі суттєво, хоча окремі нюанси домовленостей ще потребують узгодження.
Посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі для Axios наголосила, що найбільші труднощі під час перемовин стосуються питань територій та майбутніх безпекових гарантій.
Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими
Стефанішина зауважила, що "переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення".
Як пише Axios, очікується, що переговірники від України Рустем Умєров і Андрій Гнатов повернуться з Маямі до Європи і в понеділок проінформують Зеленського в Лондоні про пропозиції США.
Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм
За даними видання, подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше наступного тижня.
Нагадаємо
У суботу, 6 грудня Президент Зеленський провів телефонну розмову з представниками переговорних команд України та США, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорювалися ключові аспекти завершення російського вторгнення та гарантії миру.
Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа06.12.25, 12:39 • 3808 переглядiв