Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios

В субботу, 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и содержательный телефонный разговор с членами команды президента Соединенных Штатов Америки - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможные варианты мирного соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на два источника, передает УНН.

Отмечается, что телефонный разговор длился два часа и обсуждение территориального вопроса было "сложным".

Один из источников сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали данные от обеих сторон и пытались убедить Владимира Путина и Владимира Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для заключения договоренности.

Обсуждение территории было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса, сообщил второй источник - говорится в сообщении.

Вторым важным аспектом разговора стали возможные гарантии безопасности от США для Украины. По данным источников, в этом вопросе удалось продвинуться довольно существенно, хотя отдельные нюансы договоренностей еще требуют согласования.

Посол Украины в США Оксана Стефанишина в комментарии для Axios подчеркнула, что наибольшие трудности во время переговоров касаются вопросов территорий и будущих гарантий безопасности.

Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми - заявила она.

Стефанишина отметила, что "переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение".

Как пишет Axios, ожидается, что переговорщики от Украины Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник проинформируют Зеленского в Лондоне о предложениях США.

Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм - сказал Axios украинский чиновник.

По данным издания, дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на следующей неделе.

