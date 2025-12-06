Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с членами команды президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались мирные соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты, в частности вывод российских войск из Донбасса.
В субботу, 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и содержательный телефонный разговор с членами команды президента Соединенных Штатов Америки - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможные варианты мирного соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на два источника, передает УНН.
Детали
Отмечается, что телефонный разговор длился два часа и обсуждение территориального вопроса было "сложным".
Один из источников сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали данные от обеих сторон и пытались убедить Владимира Путина и Владимира Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для заключения договоренности.
Обсуждение территории было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса, сообщил второй источник
Вторым важным аспектом разговора стали возможные гарантии безопасности от США для Украины. По данным источников, в этом вопросе удалось продвинуться довольно существенно, хотя отдельные нюансы договоренностей еще требуют согласования.
Посол Украины в США Оксана Стефанишина в комментарии для Axios подчеркнула, что наибольшие трудности во время переговоров касаются вопросов территорий и будущих гарантий безопасности.
Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми
Стефанишина отметила, что "переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение".
Как пишет Axios, ожидается, что переговорщики от Украины Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник проинформируют Зеленского в Лондоне о предложениях США.
Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм
По данным издания, дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на следующей неделе.
