$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 2514 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 15760 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 29960 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 29699 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 39973 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 47817 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 35539 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 67681 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40528 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37643 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
86%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 18554 просмотра
Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"6 декабря, 13:16 • 6122 просмотра
"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской областиVideo6 декабря, 13:41 • 4746 просмотра
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар6 декабря, 14:14 • 7872 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo17:30 • 9078 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 18566 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 34264 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 48879 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 67674 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 58670 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Fastiv
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 27531 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 36087 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 37980 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 51998 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 50794 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ЗРК Бук
Дипломатка

Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с членами команды президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались мирные соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты, в частности вывод российских войск из Донбасса.

Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios

В субботу, 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и содержательный телефонный разговор с членами команды президента Соединенных Штатов Америки - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможные варианты мирного соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на два источника, передает УНН.

Детали

Отмечается, что телефонный разговор длился два часа и обсуждение территориального вопроса было "сложным".

Один из источников сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали данные от обеих сторон и пытались убедить Владимира Путина и Владимира Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для заключения договоренности.

Обсуждение территории было сложным, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса, сообщил второй источник

- говорится в сообщении.

Вторым важным аспектом разговора стали возможные гарантии безопасности от США для Украины. По данным источников, в этом вопросе удалось продвинуться довольно существенно, хотя отдельные нюансы договоренностей еще требуют согласования.

Посол Украины в США Оксана Стефанишина в комментарии для Axios подчеркнула, что наибольшие трудности во время переговоров касаются вопросов территорий и будущих гарантий безопасности.

Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми

- заявила она.

Стефанишина отметила, что "переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение".

Как пишет Axios, ожидается, что переговорщики от Украины Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник проинформируют Зеленского в Лондоне о предложениях США.

Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм

- сказал Axios украинский чиновник.

По данным издания, дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на следующей неделе.

Напомним

В субботу, 6 декабря Президент Зеленский провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались ключевые аспекты завершения российского вторжения и гарантии мира.

Зеленский обсудил с генсеком НАТО переговоры украинских представителей с командой Трампа06.12.25, 12:39 • 3830 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Рустем Умеров
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Лондон