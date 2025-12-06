Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером щодо забезпечення миру в Україні

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну. Про це Зеленський написав у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, у розмові взяли участь з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу Збройних Сил Андрій Гнатов, а з американського – посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зеленський повідомив, що розмова була "довгою і змістовною", а також "дуже предметною" і конструктивною.

Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому" - додав він.

Президент також сказав, що сторони "домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою".

Він додав, що українські перемовники повернуться й прозвітують про хід "мирних перемовин".

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.

Також Президент Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США з командою Трампа.