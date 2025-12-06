$42.180.00
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером щодо забезпечення миру в Україні

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський провів телефонну розмову з представниками переговорних команд України та США, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорювалися ключові аспекти завершення російського вторгнення та гарантії миру.

Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером щодо забезпечення миру в Україні

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну. Про це Зеленський написав у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, у розмові взяли участь з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу Збройних Сил Андрій Гнатов, а з американського – посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зеленський повідомив, що розмова була "довгою і змістовною", а також "дуже предметною" і конструктивною.

Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому"

- додав він.

Президент також сказав, що сторони "домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою".

Він додав, що українські перемовники повернуться й прозвітують про хід "мирних перемовин".

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.

Також Президент Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США з командою Трампа.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна