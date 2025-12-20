Сполучені Штати ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро
Київ • УНН
19 грудня США ввели санкції проти семи осіб, пов'язаних з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною. Обмеження стосуються родичів Карлоса Еріка Мальпіка Флореса, звинуваченого у корупції в нафтовій компанії.
У пʼятницю, 19 грудня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти родини та найближчого оточення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, зокрема санкції торкнулися і його дружини. Про це інформує Міністерство фінансів США, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що обмеження запроваджено щодо семи осіб, яких пов’язують із Ніколасом Мадуро та його дружиною.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці особи сприяли існуванню, за його словами, "злочинної наркодержави Ніколаса Мадуро".
Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі
Під обмеження потрапили родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса, племінника дружини Мадуро, якого у Вашингтоні вважають причетним до корупційної схеми в державній нафтовій компанії Венесуели.
Санкції також стосуються його матері - сестри дружини Мадуро, а також батька, сестри, дружини та доньки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розширює повноваження щодо Венесуели, класифікуючи Ніколаса Мадуро та його союзників як членів іноземної терористичної організації.
Дональд Трамп 21 листопада у телефонній розмові надав Ніколасу Мадуро термін до 28 листопада для безпечного виїзду з Венесуели. Наступного дня Трамп оголосив про закриття повітряного простору над країною.
16 грудня Президент США Дональд Трамп наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".
Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.
