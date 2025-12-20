Сполучені Штати ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро

$42.340.00
00:12 • 4492 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 12876 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 10367 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 17988 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 29739 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 25762 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 46841 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 34943 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19076 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19430 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу 19 грудня, 17:10 • 3276 перегляди
Прем'єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні 19 грудня, 17:27 • 10746 перегляди
російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у Венесуелі 19 грудня, 17:44 • 3990 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський 22:32 • 3926 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових США 01:09 • 6184 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 46844 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 32085 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4 19 грудня, 11:05 • 41181 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 36494 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 62158 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят 19 грудня, 17:00 • 13270 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради 18 грудня, 11:44 • 63036 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп 17 грудня, 19:12 • 44761 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга 17 грудня, 16:22 • 42721 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн 17 грудня, 12:18 • 48875 перегляди
Сполучені Штати ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро

Київ • УНН

 • 24 перегляди

19 грудня США ввели санкції проти семи осіб, пов'язаних з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною. Обмеження стосуються родичів Карлоса Еріка Мальпіка Флореса, звинуваченого у корупції в нафтовій компанії.

Сполучені Штати ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро

У пʼятницю, 19 грудня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти родини та найближчого оточення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, зокрема санкції торкнулися і його дружини. Про це інформує Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обмеження запроваджено щодо семи осіб, яких пов’язують із Ніколасом Мадуро та його дружиною.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці особи сприяли існуванню, за його словами, "злочинної наркодержави Ніколаса Мадуро".

Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі

- сказав він.

Під обмеження потрапили родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса, племінника дружини Мадуро, якого у Вашингтоні вважають причетним до корупційної схеми в державній нафтовій компанії Венесуели.

Санкції також стосуються його матері - сестри дружини Мадуро, а також батька, сестри, дружини та доньки.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розширює повноваження щодо Венесуели, класифікуючи Ніколаса Мадуро та його союзників як членів іноземної терористичної організації. 

Дональд Трамп 21 листопада у телефонній розмові надав Ніколасу Мадуро термін до 28 листопада для безпечного виїзду з Венесуели. Наступного дня Трамп оголосив про закриття повітряного простору над країною.

16 грудня Президент США Дональд Трамп наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели18.12.25, 03:33 • 12913 переглядiв

Віта Зеленецька

Санкції
Ніколас Мадуро
Міністерство фінансів США
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки