Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро

Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 13016 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 10433 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 18051 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 29786 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25774 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 46899 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34961 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19083 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19434 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала19 декабря, 17:10
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19 декабря, 17:27
российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле19 декабря, 17:44
"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский22:32
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США01:09
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 46901 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 32120 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 419 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 36526 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 62191 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро

Киев • УНН

 • 48 просмотра

19 декабря США ввели санкции против семи человек, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой. Ограничения касаются родственников Карлоса Эрика Мальпики Флореса, обвиняемого в коррупции в нефтяной компании.

Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро

В пятницу, 19 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семьи и ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности санкции коснулись и его жены. Об этом информирует Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения введены в отношении семи человек, которых связывают с Николасом Мадуро и его женой.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица способствовали существованию, по его словам, "преступного нарко-государства Николаса Мадуро".

Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии

- сказал он.

Под ограничения попали родственники Карлоса Эрика Мальпики Флореса, племянника жены Мадуро, которого в Вашингтоне считают причастным к коррупционной схеме в государственной нефтяной компании Венесуэлы.

Санкции также касаются его матери - сестры жены Мадуро, а также отца, сестры, жены и дочери.

Напомним

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа расширяет полномочия в отношении Венесуэлы, классифицируя Николаса Мадуро и его союзников как членов иностранной террористической организации. 

Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре предоставил Николасу Мадуро срок до 28 ноября для безопасного выезда из Венесуэлы. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

16 декабря Президент США Дональд Трамп приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

Президент США заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы18.12.25, 03:33 • 12913 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты