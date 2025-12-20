Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро

В пятницу, 19 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семьи и ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности санкции коснулись и его жены. Об этом информирует Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения введены в отношении семи человек, которых связывают с Николасом Мадуро и его женой.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица способствовали существованию, по его словам, "преступного нарко-государства Николаса Мадуро".

Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии - сказал он.

Под ограничения попали родственники Карлоса Эрика Мальпики Флореса, племянника жены Мадуро, которого в Вашингтоне считают причастным к коррупционной схеме в государственной нефтяной компании Венесуэлы.

Санкции также касаются его матери - сестры жены Мадуро, а также отца, сестры, жены и дочери.

Напомним

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа расширяет полномочия в отношении Венесуэлы, классифицируя Николаса Мадуро и его союзников как членов иностранной террористической организации.

Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре предоставил Николасу Мадуро срок до 28 ноября для безопасного выезда из Венесуэлы. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

16 декабря Президент США Дональд Трамп приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

Президент США заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.

