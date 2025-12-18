$42.180.06
"Сполучені Штати хочуть повернути права на нафту у Венесуелі" - Трамп

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.

"Сполучені Штати хочуть повернути права на нафту у Венесуелі" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, раніше було втрачено. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона заявив, що Венесуела "забрала землю та права на нафту" американських компаній.

За словами американського лідера, раніше такі втрати стали можливими через недостатню увагу попередньої адміністрації, але зараз це не повториться.

Це блокада. Ми не дозволимо проходити нікому, хто не повинен цього робити… Вони (влада Венесуели - Ред.) забрали всю нашу нафту… Забрали її незаконно… забрали наші права на нафту. У нас там було багато нафти. Вони викинули наші компанії. І ми хочемо це повернути

- сказав президент США.

Нагадаємо

Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.  

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA відновила завантаження сирої нафти та палива після триденної паузи, спричиненої кібератакою. Попри технічне відновлення роботи терміналів, експорт палива залишається фактично заблокованим через жорстку політику Вашингтона.

Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки