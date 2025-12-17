Військово-морські сили Венесуели взяли під охорону танкери з нафтопродуктами
Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.
Зазначається, що такий крок підвищує ймовірність загострення відносин зі США після заяв президента Дональда Трампа про запровадження "блокади", спрямованої проти нафтового сектору Венесуели.
За словами трьох поінформованих джерел, у період від вечора вівторка до ранку середи кілька суден залишили східне узбережжя країни під охороною військових кораблів.
Як пише видання, рішення про військовий конвой стало відповіддю Каракаса на погрози з боку Трампа.
Водночас судна, які рухаються в супроводі флоту, наразі не входять до переліку кораблів, що перебувають під санкціями США, тож залишається незрозумілим, чи можуть вони потрапити під дію оголошеної блокади.
У вівторок Трамп заявив, що зосереджений на нафтових танкерах, які порушили торгові санкції США.
Анонімний американський чиновник заявив, що Вашингтон знає про супровід і розглядає різні варіанти дій, але відмовився надати деталі.
Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA відновила завантаження сирої нафти та палива після триденної паузи, спричиненої кібератакою. Попри технічне відновлення роботи терміналів, експорт палива залишається фактично заблокованим через жорстку політику Вашингтона.
