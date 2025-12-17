$42.180.06
15:43 • 8770 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 17627 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 33481 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 24001 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 22228 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 20942 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21500 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18574 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28076 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 47378 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 33494 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 36301 перегляди
Венесуела відновлює відвантаження нафти на тлі загрози морської блокади США

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Нафтова компанія PDVSA відновила завантаження сирої нафти та палива після триденної паузи, спричиненої кібератакою. Експорт палива залишається заблокованим через жорстку політику Вашингтона та побоювання арешту майна. Експорт сировини різко впав порівняно з листопадовими 900 000 барелів на день.

Венесуела відновлює відвантаження нафти на тлі загрози морської блокади США

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA відновила завантаження сирої нафти та палива після триденної паузи, спричиненої кібератакою. Попри технічне відновлення роботи терміналів, експорт палива залишається фактично заблокованим через жорстку політику Вашингтона. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Показники експорту сировини різко впали порівняно з листопадовими 900 000 барелів на день. Ситуація загострилася після того, як тиждень тому США захопили підсанкційне судно біля берегів країни. Наразі оператори завантажених танкерів воліють залишатися у венесуельських водах, побоюючись арешту майна на шляху до Китаю – головного споживача місцевої нафти.

Напруженість посилилася після заяви президента США Дональда Трампа, який оголосив про повну блокаду всіх нафтових танкерів під санкціями, що прямують до або з венесуельських портів. Наразі невідомо, яка кількість суден наважиться вийти у міжнародні води в умовах присутності американських військових сил у регіоні.

Нагадаємо

Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.  

17 грудня президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила готовність виступити посередником у переговорах між США та Венесуелою для запобігання масштабному регіональному конфлікту.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки