Венесуела відновлює відвантаження нафти на тлі загрози морської блокади США

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA відновила завантаження сирої нафти та палива після триденної паузи, спричиненої кібератакою. Попри технічне відновлення роботи терміналів, експорт палива залишається фактично заблокованим через жорстку політику Вашингтона. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Показники експорту сировини різко впали порівняно з листопадовими 900 000 барелів на день. Ситуація загострилася після того, як тиждень тому США захопили підсанкційне судно біля берегів країни. Наразі оператори завантажених танкерів воліють залишатися у венесуельських водах, побоюючись арешту майна на шляху до Китаю – головного споживача місцевої нафти.

Напруженість посилилася після заяви президента США Дональда Трампа, який оголосив про повну блокаду всіх нафтових танкерів під санкціями, що прямують до або з венесуельських портів. Наразі невідомо, яка кількість суден наважиться вийти у міжнародні води в умовах присутності американських військових сил у регіоні.

Нагадаємо

Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.

17 грудня президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила готовність виступити посередником у переговорах між США та Венесуелою для запобігання масштабному регіональному конфлікту.