Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі
Київ • УНН
Рідкісний безпілотник ВПС США RQ-170 "Sentinel" помічений у Пуерто-Рико після нічної операції проти інфраструктури режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. RQ-170 Sentinel є однією з найбільш засекречених розробок армії США, призначений для збору зображень високої роздільної здатності та електронної розвідки.
Рідкісний малопомітний безпілотник ВПС США RQ-170 "Sentinel" був помічений у суботу вранці під час повернення на військово-морську базу Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико. Поява апарата збіглася в часі з нічною операцією американських військових проти інфраструктури режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Про це повідомляє Defence-Blog, пише УНН.
Деталі
У мережі поширюються знімки заходу безпілотника на посадку на авіабазі, яка наразі слугує передовим оперативним пунктом для місій у Карибському басейні та Південній Америці. База Рузвельт-Роудс забезпечує стратегічний доступ до венесуельського повітряного простору, що робить її ідеальним майданчиком для розвідувальної підтримки.
Призначення та можливості RQ-170
RQ-170 Sentinel - це одна з найбільш засекречених розробок армії США. Апарат побудований за схемою "літаюче крило", що забезпечує мінімальну радіолокаційну помітність.
Ключові характеристики:
- Завдання: збір зображень високої роздільної здатності та електронна розвідка в умовах щільної протиповітряної оборони.
- Спеціалізація: робота у складному та чутливому повітряному просторі, де звичайні літаки можуть бути виявлені.
- Секретність: детальні дані про сенсори, дальність польоту та робочу висоту залишаються державною таємницею.
Зв'язок з операцією у Венесуелі
Хоча офіційні особи Пентагону не підтвердили пряму участь "Сентінела" в нічних атаках, присутність стелс-безпілотника такого класу в регіоні вказує на пріоритетність місії. Експерти припускають, що RQ-170 міг здійснювати дорозвідку цілей перед ударами або координувати дії спецпризначенців під час захоплення Мадуро.
Це рідкісний випадок публічного спостереження за RQ-170 поза межами випробувальних полігонів. Після інциденту 2011 року, коли аналогічний дрон був захоплений в Ірані, США вкрай обережно ставляться до розгортання та базування цих літальних апаратів.
