Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі

3 січня, 19:16 • 10238 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 26255 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 31779 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 33944 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52570 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 73850 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 65918 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85730 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47452 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75526 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
У Києві три автобусні маршрути змінять рух 4 січня: стала відома причина
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затримання
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Мадуро
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права
Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Нью-Йорк
Харків
Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Рідкісний безпілотник ВПС США RQ-170 "Sentinel" помічений у Пуерто-Рико після нічної операції проти інфраструктури режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. RQ-170 Sentinel є однією з найбільш засекречених розробок армії США, призначений для збору зображень високої роздільної здатності та електронної розвідки.

Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі

Рідкісний малопомітний безпілотник ВПС США RQ-170 "Sentinel" був помічений у суботу вранці під час повернення на військово-морську базу Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико. Поява апарата збіглася в часі з нічною операцією американських військових проти інфраструктури режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Про це повідомляє Defence-Blog, пише УНН.

Деталі

У мережі поширюються знімки заходу безпілотника на посадку на авіабазі, яка наразі слугує передовим оперативним пунктом для місій у Карибському басейні та Південній Америці. База Рузвельт-Роудс забезпечує стратегічний доступ до венесуельського повітряного простору, що робить її ідеальним майданчиком для розвідувальної підтримки.

Призначення та можливості RQ-170

RQ-170 Sentinel - це одна з найбільш засекречених розробок армії США. Апарат побудований за схемою "літаюче крило", що забезпечує мінімальну радіолокаційну помітність.

Ключові характеристики:

  • Завдання: збір зображень високої роздільної здатності та електронна розвідка в умовах щільної протиповітряної оборони.
    • Спеціалізація: робота у складному та чутливому повітряному просторі, де звичайні літаки можуть бути виявлені.
      • Секретність: детальні дані про сенсори, дальність польоту та робочу висоту залишаються державною таємницею.

        NASA втратила зв'язок із марсіанським зондом MAVEN: апарат може бути некерованим04.01.26, 01:10 • 1068 переглядiв

        Зв'язок з операцією у Венесуелі

        Хоча офіційні особи Пентагону не підтвердили пряму участь "Сентінела" в нічних атаках, присутність стелс-безпілотника такого класу в регіоні вказує на пріоритетність місії. Експерти припускають, що RQ-170 міг здійснювати дорозвідку цілей перед ударами або координувати дії спецпризначенців під час захоплення Мадуро.

        Це рідкісний випадок публічного спостереження за RQ-170 поза межами випробувальних полігонів. Після інциденту 2011 року, коли аналогічний дрон був захоплений в Ірані, США вкрай обережно ставляться до розгортання та базування цих літальних апаратів.

        Китай переобладнав цивільне вантажне судно на носій ударних БпЛА з катапультою02.01.26, 23:07 • 7002 перегляди

        Степан Гафтко

