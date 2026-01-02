Китай переобладнав цивільне вантажне судно на носій ударних БпЛА з катапультою
Китай швидко модифікував вантажне судно на імпровізований військовий корабель для запуску бойових безпілотників. Судно оснастили електромагнітною катапультою та помітили з малопомітними БПЛА типу CCA.
Китай здійснив швидку модифікацію середнього вантажного судна, перетворивши його на імпровізований військовий корабель для запуску вдосконалених бойових безпілотників. Як повідомляє видання The War Zone з посиланням на супутникові знімки, судно оснастили електромагнітною катапультою для старту дронів безпосередньо з палуби. Про це пише УНН.
Деталі
Переобладнане судно помітили на верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї. Журналісти зафіксували поруч із ним малопомітні бойові безпілотники з великим розмахом крила типу Collaborative Combat Aircraft (CCA). Конфігурація корабля була змінена лише за кілька днів: раніше він функціонував як корабель-арсенал, а тепер став багатоцільовою платформою для авіаційних систем.
Для інтеграції авіаційної групи конструкцію судна суттєво переробили:
- Кількість вертикальних пускових комірок скоротили з 60 до 24 одиниць.
- На палубі встановили модульну катапультну систему, зібрану з окремих сегментів на базі вантажівок.
- На борту залишили 30-мм систему ближнього захисту Type 1130 та велику фазовану радарну решітку.
Зміна тактики морської війни
Особливість розробки полягає в масштабованості пускової траси, яку можна швидко розгортати або демонтувати. Така концепція дозволяє Китаю оперативно перетворювати цивільний флот на військові платформи, здатні завдавати ударів з моря за допомогою безпілотників.
Експерти зазначають, що використання імпровізованих "авіаносців" для дронів може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Наявність на борту сучасних сенсорів та систем зв’язку дозволяє такому судну діяти як повноцінна бойова одиниця в умовах сучасних конфліктів.
