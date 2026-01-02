$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 15757 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 23037 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 35870 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 24817 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 60770 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 87629 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 64019 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58010 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 194318 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай переобладнав цивільне вантажне судно на носій ударних БпЛА з катапультою

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Китай швидко модифікував вантажне судно на імпровізований військовий корабель для запуску бойових безпілотників. Судно оснастили електромагнітною катапультою та помітили з малопомітними БПЛА типу CCA.

Китай переобладнав цивільне вантажне судно на носій ударних БпЛА з катапультою

Китай здійснив швидку модифікацію середнього вантажного судна, перетворивши його на імпровізований військовий корабель для запуску вдосконалених бойових безпілотників. Як повідомляє видання The War Zone з посиланням на супутникові знімки, судно оснастили електромагнітною катапультою для старту дронів безпосередньо з палуби. Про це пише УНН.

Деталі

Переобладнане судно помітили на верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї. Журналісти зафіксували поруч із ним малопомітні бойові безпілотники з великим розмахом крила типу Collaborative Combat Aircraft (CCA). Конфігурація корабля була змінена лише за кілька днів: раніше він функціонував як корабель-арсенал, а тепер став багатоцільовою платформою для авіаційних систем.

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню02.01.26, 04:00 • 4240 переглядiв

Для інтеграції авіаційної групи конструкцію судна суттєво переробили:

  • Кількість вертикальних пускових комірок скоротили з 60 до 24 одиниць.
    • На палубі встановили модульну катапультну систему, зібрану з окремих сегментів на базі вантажівок.
      • На борту залишили 30-мм систему ближнього захисту Type 1130 та велику фазовану радарну решітку.

        Зміна тактики морської війни

        Особливість розробки полягає в масштабованості пускової траси, яку можна швидко розгортати або демонтувати. Така концепція дозволяє Китаю оперативно перетворювати цивільний флот на військові платформи, здатні завдавати ударів з моря за допомогою безпілотників.

        Експерти зазначають, що використання імпровізованих "авіаносців" для дронів може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Наявність на борту сучасних сенсорів та систем зв’язку дозволяє такому судну діяти як повноцінна бойова одиниця в умовах сучасних конфліктів.

        Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном01.01.26, 10:01 • 233461 перегляд

        Степан Гафтко

