Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой
Киев • УНН
Китай быстро модифицировал грузовое судно в импровизированный военный корабль для запуска боевых беспилотников. Судно оснастили электромагнитной катапультой и заметили с малозаметными БПЛА типа CCA.
Китай осуществил быструю модификацию среднего грузового судна, превратив его в импровизированный военный корабль для запуска усовершенствованных боевых беспилотников. Как сообщает издание The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки, судно оснастили электромагнитной катапультой для старта дронов непосредственно с палубы. Об этом пишет УНН.
Детали
Переоборудованное судно заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Журналисты зафиксировали рядом с ним малозаметные боевые беспилотники с большим размахом крыла типа Collaborative Combat Aircraft (CCA). Конфигурация корабля была изменена всего за несколько дней: ранее он функционировал как корабль-арсенал, а теперь стал многоцелевой платформой для авиационных систем.
США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00 • 4242 просмотра
Для интеграции авиационной группы конструкцию судна существенно переработали:
- Количество вертикальных пусковых ячеек сократили с 60 до 24 единиц.
- На палубе установили модульную катапультную систему, собранную из отдельных сегментов на базе грузовиков.
- На борту оставили 30-мм систему ближней защиты Type 1130 и большую фазированную радарную решетку.
Изменение тактики морской войны
Особенность разработки заключается в масштабируемости пусковой трассы, которую можно быстро развертывать или демонтировать. Такая концепция позволяет Китаю оперативно превращать гражданский флот в военные платформы, способные наносить удары с моря с помощью беспилотников.
Эксперты отмечают, что использование импровизированных "авианосцев" для дронов может существенно изменить баланс сил в регионе. Наличие на борту современных сенсоров и систем связи позволяет такому судну действовать как полноценная боевая единица в условиях современных конфликтов.
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном01.01.26, 10:01 • 233799 просмотров