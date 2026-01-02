Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой

Китай осуществил быструю модификацию среднего грузового судна, превратив его в импровизированный военный корабль для запуска усовершенствованных боевых беспилотников. Как сообщает издание The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки, судно оснастили электромагнитной катапультой для старта дронов непосредственно с палубы. Об этом пишет УНН.

Детали

Переоборудованное судно заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Журналисты зафиксировали рядом с ним малозаметные боевые беспилотники с большим размахом крыла типа Collaborative Combat Aircraft (CCA). Конфигурация корабля была изменена всего за несколько дней: ранее он функционировал как корабль-арсенал, а теперь стал многоцелевой платформой для авиационных систем.

Для интеграции авиационной группы конструкцию судна существенно переработали:

Количество вертикальных пусковых ячеек сократили с 60 до 24 единиц.

На палубе установили модульную катапультную систему, собранную из отдельных сегментов на базе грузовиков.

На борту оставили 30-мм систему ближней защиты Type 1130 и большую фазированную радарную решетку.

Изменение тактики морской войны

Особенность разработки заключается в масштабируемости пусковой трассы, которую можно быстро развертывать или демонтировать. Такая концепция позволяет Китаю оперативно превращать гражданский флот в военные платформы, способные наносить удары с моря с помощью беспилотников.

Эксперты отмечают, что использование импровизированных "авианосцев" для дронов может существенно изменить баланс сил в регионе. Наличие на борту современных сенсоров и систем связи позволяет такому судну действовать как полноценная боевая единица в условиях современных конфликтов.

