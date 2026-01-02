Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 10584 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 15955 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 23216 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 36116 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 24932 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60850 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 87735 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64058 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58039 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 194456 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.3м/с
79%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина2 января, 14:10 • 3954 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto2 января, 14:54 • 7444 просмотра
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД15:32 • 3126 просмотра
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной15:48 • 3258 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 6202 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 26897 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 46412 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 62884 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 194456 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 114225 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 37095 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 46777 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 46671 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 114222 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 44437 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Отопление
Техника

Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Китай быстро модифицировал грузовое судно в импровизированный военный корабль для запуска боевых беспилотников. Судно оснастили электромагнитной катапультой и заметили с малозаметными БПЛА типа CCA.

Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой

Китай осуществил быструю модификацию среднего грузового судна, превратив его в импровизированный военный корабль для запуска усовершенствованных боевых беспилотников. Как сообщает издание The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки, судно оснастили электромагнитной катапультой для старта дронов непосредственно с палубы. Об этом пишет УНН.

Детали

Переоборудованное судно заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Журналисты зафиксировали рядом с ним малозаметные боевые беспилотники с большим размахом крыла типа Collaborative Combat Aircraft (CCA). Конфигурация корабля была изменена всего за несколько дней: ранее он функционировал как корабль-арсенал, а теперь стал многоцелевой платформой для авиационных систем.

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00 • 4242 просмотра

Для интеграции авиационной группы конструкцию судна существенно переработали:

  • Количество вертикальных пусковых ячеек сократили с 60 до 24 единиц.
    • На палубе установили модульную катапультную систему, собранную из отдельных сегментов на базе грузовиков.
      • На борту оставили 30-мм систему ближней защиты Type 1130 и большую фазированную радарную решетку.

        Изменение тактики морской войны

        Особенность разработки заключается в масштабируемости пусковой трассы, которую можно быстро развертывать или демонтировать. Такая концепция позволяет Китаю оперативно превращать гражданский флот в военные платформы, способные наносить удары с моря с помощью беспилотников.

        Эксперты отмечают, что использование импровизированных "авианосцев" для дронов может существенно изменить баланс сил в регионе. Наличие на борту современных сенсоров и систем связи позволяет такому судну действовать как полноценная боевая единица в условиях современных конфликтов.

        Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном01.01.26, 10:01 • 233799 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости МираТехнологии
        Техника
        Альберт Эйнштейн
        Тайвань
        Китай
        Соединённые Штаты