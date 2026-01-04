Секретный беспилотник-невидимка RQ-170 замечен в Пуэрто-Рико после ударов по Венесуэле
Редкий беспилотник ВВС США RQ-170 "Sentinel" замечен в Пуэрто-Рико после ночной операции против инфраструктуры режима Николаса Мадуро в Венесуэле. RQ-170 Sentinel является одной из самых засекреченных разработок армии США, предназначенный для сбора изображений высокого разрешения и электронной разведки.
Редкий малозаметный беспилотник ВВС США RQ-170 "Sentinel" был замечен в субботу утром при возвращении на военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Появление аппарата совпало по времени с ночной операцией американских военных против инфраструктуры режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом сообщает Defence-Blog, пишет УНН.
Детали
В сети распространяются снимки захода беспилотника на посадку на авиабазе, которая сейчас служит передовым оперативным пунктом для миссий в Карибском бассейне и Южной Америке. База Рузвельт-Роудс обеспечивает стратегический доступ к венесуэльскому воздушному пространству, что делает ее идеальной площадкой для разведывательной поддержки.
Назначение и возможности RQ-170
RQ-170 Sentinel - это одна из самых засекреченных разработок армии США. Аппарат построен по схеме "летающее крыло", что обеспечивает минимальную радиолокационную заметность.
Ключевые характеристики:
- Задачи: сбор изображений высокого разрешения и электронная разведка в условиях плотной противовоздушной обороны.
- Специализация: работа в сложном и чувствительном воздушном пространстве, где обычные самолеты могут быть обнаружены.
- Секретность: подробные данные о сенсорах, дальности полета и рабочей высоте остаются государственной тайной.
Связь с операцией в Венесуэле
Хотя официальные лица Пентагона не подтвердили прямое участие "Сентинела" в ночных атаках, присутствие стелс-беспилотника такого класса в регионе указывает на приоритетность миссии. Эксперты предполагают, что RQ-170 мог осуществлять доразведку целей перед ударами или координировать действия спецназовцев во время захвата Мадуро.
Это редкий случай публичного наблюдения за RQ-170 вне испытательных полигонов. После инцидента 2011 года, когда аналогичный дрон был захвачен в Иране, США крайне осторожно относятся к развертыванию и базированию этих летательных аппаратов.
