публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Boeing AH-64 Apache

Секретный беспилотник-невидимка RQ-170 замечен в Пуэрто-Рико после ударов по Венесуэле

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Редкий беспилотник ВВС США RQ-170 "Sentinel" замечен в Пуэрто-Рико после ночной операции против инфраструктуры режима Николаса Мадуро в Венесуэле. RQ-170 Sentinel является одной из самых засекреченных разработок армии США, предназначенный для сбора изображений высокого разрешения и электронной разведки.

Секретный беспилотник-невидимка RQ-170 замечен в Пуэрто-Рико после ударов по Венесуэле

Редкий малозаметный беспилотник ВВС США RQ-170 "Sentinel" был замечен в субботу утром при возвращении на военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Появление аппарата совпало по времени с ночной операцией американских военных против инфраструктуры режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом сообщает Defence-Blog, пишет УНН.

Детали

В сети распространяются снимки захода беспилотника на посадку на авиабазе, которая сейчас служит передовым оперативным пунктом для миссий в Карибском бассейне и Южной Америке. База Рузвельт-Роудс обеспечивает стратегический доступ к венесуэльскому воздушному пространству, что делает ее идеальной площадкой для разведывательной поддержки.

Назначение и возможности RQ-170

RQ-170 Sentinel - это одна из самых засекреченных разработок армии США. Аппарат построен по схеме "летающее крыло", что обеспечивает минимальную радиолокационную заметность.

Ключевые характеристики:

  • Задачи: сбор изображений высокого разрешения и электронная разведка в условиях плотной противовоздушной обороны.
    • Специализация: работа в сложном и чувствительном воздушном пространстве, где обычные самолеты могут быть обнаружены.
      • Секретность: подробные данные о сенсорах, дальности полета и рабочей высоте остаются государственной тайной.

        Связь с операцией в Венесуэле

        Хотя официальные лица Пентагона не подтвердили прямое участие "Сентинела" в ночных атаках, присутствие стелс-беспилотника такого класса в регионе указывает на приоритетность миссии. Эксперты предполагают, что RQ-170 мог осуществлять доразведку целей перед ударами или координировать действия спецназовцев во время захвата Мадуро.

        Это редкий случай публичного наблюдения за RQ-170 вне испытательных полигонов. После инцидента 2011 года, когда аналогичный дрон был захвачен в Иране, США крайне осторожно относятся к развертыванию и базированию этих летательных аппаратов.

        Степан Гафтко

