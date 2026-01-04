$42.170.00
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 22250 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 28925 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 31227 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 50343 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 72231 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 64627 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 84825 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47097 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 75095 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
NASA потеряло связь с марсианским зондом MAVEN: аппарат может быть неуправляемым

Киев • УНН

 • 4 просмотра

NASA почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.

NASA потеряло связь с марсианским зондом MAVEN: аппарат может быть неуправляемым

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти месяц пытается восстановить связь с зондом MAVEN, который внезапно исчез на орбите Марса. С 6 декабря 2025 года аппарат не выходит на связь, и текущие попытки установить соединение не дали результатов. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Потеря сигнала произошла во время планового прохождения зонда за диском Марса. В этот момент блокировка связи была ожидаемой, однако после выхода из-за планеты аппарат не возобновил передачу данных.

Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича01.01.26, 17:29 • 9184 просмотра

Анализ короткого фрагмента телеметрии, полученного 6 декабря, свидетельствует о том, что космический аппарат начал незапланированно вращаться. Специалисты миссии сейчас пытаются реконструировать хронологию событий, чтобы понять причины этой аномалии.

Пауза в спасательной операции

Дальнейшие попытки реанимации зонда вынуждены приостановить из-за астрономического явления: с понедельника Марс и Земля окажутся на противоположных сторонах от Солнца. Это повлечет за собой длительный разрыв связи, поэтому следующая попытка установить контакт с MAVEN состоится не ранее 16 января 2026 года.

Для поиска аппарата NASA даже привлекало марсоход Curiosity, который 16 и 20 декабря пытался сфотографировать MAVEN с поверхности планеты, чтобы визуально оценить его состояние.

Роль миссии и последствия

Зонд MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) работает на орбите более десяти лет, хотя первоначальный срок миссии составлял всего два года. Его потеря является критической по двум причинам:

  • Научная работа: аппарат исследует ионосферу Марса и причины потери планетой своей атмосферы.
    • Ретрансляция: MAVEN обеспечивает связь между марсоходами Curiosity и Perseverance и Землей.

      Если связь не удастся восстановить, NASA придется полагаться на более старые орбитальные аппараты - Mars Odyssey (2001 года) и Mars Reconnaissance Orbiter (2005 года), которые также продолжают работу на Марсе. 

      Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле22.12.25, 10:44 • 8278 просмотров

      Степан Гафтко

