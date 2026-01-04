NASA потеряло связь с марсианским зондом MAVEN: аппарат может быть неуправляемым
Киев • УНН
NASA почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти месяц пытается восстановить связь с зондом MAVEN, который внезапно исчез на орбите Марса. С 6 декабря 2025 года аппарат не выходит на связь, и текущие попытки установить соединение не дали результатов. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Потеря сигнала произошла во время планового прохождения зонда за диском Марса. В этот момент блокировка связи была ожидаемой, однако после выхода из-за планеты аппарат не возобновил передачу данных.
Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича01.01.26, 17:29 • 9184 просмотра
Анализ короткого фрагмента телеметрии, полученного 6 декабря, свидетельствует о том, что космический аппарат начал незапланированно вращаться. Специалисты миссии сейчас пытаются реконструировать хронологию событий, чтобы понять причины этой аномалии.
Пауза в спасательной операции
Дальнейшие попытки реанимации зонда вынуждены приостановить из-за астрономического явления: с понедельника Марс и Земля окажутся на противоположных сторонах от Солнца. Это повлечет за собой длительный разрыв связи, поэтому следующая попытка установить контакт с MAVEN состоится не ранее 16 января 2026 года.
Для поиска аппарата NASA даже привлекало марсоход Curiosity, который 16 и 20 декабря пытался сфотографировать MAVEN с поверхности планеты, чтобы визуально оценить его состояние.
Роль миссии и последствия
Зонд MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) работает на орбите более десяти лет, хотя первоначальный срок миссии составлял всего два года. Его потеря является критической по двум причинам:
- Научная работа: аппарат исследует ионосферу Марса и причины потери планетой своей атмосферы.
- Ретрансляция: MAVEN обеспечивает связь между марсоходами Curiosity и Perseverance и Землей.
Если связь не удастся восстановить, NASA придется полагаться на более старые орбитальные аппараты - Mars Odyssey (2001 года) и Mars Reconnaissance Orbiter (2005 года), которые также продолжают работу на Марсе.
Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле22.12.25, 10:44 • 8278 просмотров