Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 15768 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 17643 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 17910 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 17485 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 97973 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 108209 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 40785 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38890 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34231 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27697 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.1м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 20428 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 20131 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 71633 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 18040 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 15263 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 15348 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 97984 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 58822 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 92787 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 90378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Анкара
Польша
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 10335 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 23375 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 24937 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 58822 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 25052 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Отопление

Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Телескоп NASA «Хаббл» сделал снимки массивного диска из газа и пыли, где формируются планеты. Объект IRAS 23077+6707, расположенный в 1000 световых лет, в 40 раз превышает Солнечную систему.

Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича
Фото: NASA

Космический телескоп NASA "Хаббл" сделал снимки массивного диска из газа и пыли, в котором формируются планеты. Объект, получивший название IRAS 23077+6707, расположен на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли. По размерам он в 40 раз превышает Солнечную систему, простираясь почти на 400 миллиардов миль. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

Астрономы исследуют систему с ее бокового профиля, что позволяет детально изучить внутреннюю структуру. Из-за такого ракурса диск блокирует прямой свет центральной звезды, что делает его похожим на темную полосу между двумя светлыми участками. Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики дали объекту неофициальное название "чивито Дракулы" – в честь национального уругвайского сэндвича и происхождения одного из авторов исследования.

Особенности формирования планетарной системы

Данные телескопа указывают на то, что процессы в таких "яслях планет" могут быть значительно активнее и хаотичнее, чем считалось ранее. Ученые зафиксировали поднятие дымчатых клочьев вещества высоко над основным слоем диска, а также длинные нитевидные структуры, тянущиеся только с одной стороны объекта.

Не в звездах или галактиках: ученые обнаружили, где находится большая часть обычной материи Вселенной27.12.25, 18:08 • 5044 просмотра

Форма и яркость диска меняются в зависимости от длины волны света, на которой ведется наблюдение. Это свидетельствует о том, что различные типы космической пыли расположены на разной высоте. Анализ распределения вещества и размера пылевых зерен поможет ученым понять, какие именно типы экзопланет и малых космических тел могут образоваться в этой системе в будущем.

Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут18.12.25, 22:39 • 7140 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
НАСА