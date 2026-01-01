Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича

Фото: NASA

Космический телескоп NASA "Хаббл" сделал снимки массивного диска из газа и пыли, в котором формируются планеты. Объект, получивший название IRAS 23077+6707, расположен на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли. По размерам он в 40 раз превышает Солнечную систему, простираясь почти на 400 миллиардов миль. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

Астрономы исследуют систему с ее бокового профиля, что позволяет детально изучить внутреннюю структуру. Из-за такого ракурса диск блокирует прямой свет центральной звезды, что делает его похожим на темную полосу между двумя светлыми участками. Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики дали объекту неофициальное название "чивито Дракулы" – в честь национального уругвайского сэндвича и происхождения одного из авторов исследования.

Особенности формирования планетарной системы

Данные телескопа указывают на то, что процессы в таких "яслях планет" могут быть значительно активнее и хаотичнее, чем считалось ранее. Ученые зафиксировали поднятие дымчатых клочьев вещества высоко над основным слоем диска, а также длинные нитевидные структуры, тянущиеся только с одной стороны объекта.

Форма и яркость диска меняются в зависимости от длины волны света, на которой ведется наблюдение. Это свидетельствует о том, что различные типы космической пыли расположены на разной высоте. Анализ распределения вещества и размера пылевых зерен поможет ученым понять, какие именно типы экзопланет и малых космических тел могут образоваться в этой системе в будущем.

