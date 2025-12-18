Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут

Космический телескоп NASA "Хаббл" помог ученым понять, куда исчезла планета, которую годами наблюдали вблизи звезды Фомальгаут. Как выяснилось, яркое пятно, которое считали небесным телом, на самом деле было гигантским облаком пыли, образовавшимся в результате столкновения двух массивных космических камней. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Редкость этой находки поражает, ведь по расчетам подобные столкновения должны происходить в этом районе лишь раз в 100 000 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Science, описывает уникальное событие: в течение последних 20 лет в этой зоне произошло сразу два мощных столкновения объектов шириной не менее 60 километров.

Эти взрывы создали настолько плотные завесы из обломков, что они маскировались под планеты, пока не рассеялись со временем. Обломки образовались от тел размером с большой город, а их внезапное появление и исчезновение заставили астрономов пересмотреть предыдущие теории.

– сказал Джошуа Ловелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Крайне неожиданно, что в этой области сейчас произошло два уникальных массивных столкновения в течение 20 лет

Фомальгаут расположен всего в 25 световых годах от Земли, что позволяет астрономам изучать процессы формирования планетных систем в реальном времени. Изучение таких катастроф помогает понять, как когда-то формировалась и наша Солнечная система. Астрофизики сравнивают эти снимки с детскими фотографиями нашей планетной системы, поскольку столкновение больших камней является фундаментальным этапом создания планет. Сейчас исследователи планируют отслеживать новое облако пыли, чтобы зафиксировать его полный распад в ближайшие годы.

Наблюдая за этим, ученые фиксируют эти сильные взрывы в режиме реального времени