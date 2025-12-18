Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут

$42.340.15
17:59 • 7280 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 14105 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 20371 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 17568 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 17945 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 24618 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 32860 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12795 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 24103 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 20607 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18 декабря, 11:18 • 14377 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 30314 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18 декабря, 11:45 • 18827 просмотра
В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение18 декабря, 12:53 • 6948 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 15566 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
15:30 • 20371 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 15652 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:29 • 32860 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 30397 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 60176 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 30397 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 28310 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 27493 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 34258 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 39592 просмотра
Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Хаббл помог ученым из NASA понять, куда исчезла планета, которую годами наблюдали вблизи звезды Фомальгаут.

Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут

Космический телескоп NASA "Хаббл" помог ученым понять, куда исчезла планета, которую годами наблюдали вблизи звезды Фомальгаут. Как выяснилось, яркое пятно, которое считали небесным телом, на самом деле было гигантским облаком пыли, образовавшимся в результате столкновения двух массивных космических камней. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Редкость этой находки поражает, ведь по расчетам подобные столкновения должны происходить в этом районе лишь раз в 100 000 лет.

Двойная катастрофа в прямом эфире

Исследование, опубликованное в журнале Science, описывает уникальное событие: в течение последних 20 лет в этой зоне произошло сразу два мощных столкновения объектов шириной не менее 60 километров. 

Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17.12.2025, 05:11 • 20882 просмотра

Эти взрывы создали настолько плотные завесы из обломков, что они маскировались под планеты, пока не рассеялись со временем. Обломки образовались от тел размером с большой город, а их внезапное появление и исчезновение заставили астрономов пересмотреть предыдущие теории.

Крайне неожиданно, что в этой области сейчас произошло два уникальных массивных столкновения в течение 20 лет

– сказал Джошуа Ловелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Почему это важно для науки

Фомальгаут расположен всего в 25 световых годах от Земли, что позволяет астрономам изучать процессы формирования планетных систем в реальном времени. Изучение таких катастроф помогает понять, как когда-то формировалась и наша Солнечная система. Астрофизики сравнивают эти снимки с детскими фотографиями нашей планетной системы, поскольку столкновение больших камней является фундаментальным этапом создания планет. Сейчас исследователи планируют отслеживать новое облако пыли, чтобы зафиксировать его полный распад в ближайшие годы.

Наблюдая за этим, ученые фиксируют эти сильные взрывы в режиме реального времени 

– сказал автор исследования Пол Калас из Калифорнийского университета в Беркли.

NASA обнаружило, что 96% изображений телескопа SPHEREx загрязнены светом спутников04.12.2025, 21:15 • 3777 просмотров

Степан Гафтко

