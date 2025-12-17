Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых

Ядра Урана и Нептуна могут быть более каменистыми и менее "ледяными", чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на исследование центра PlanetS Цюрихского университета (UZH) и Национального центра компетенции в области исследований (NCCR), передает УНН.

Детали

Уран и Нептун относятся к газовым гигантам, но их обычно называют "ледяными гигантами" из-за химического состава. Эти планеты содержат больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн, и под воздействием сильного давления эти вещества затвердевают, образуя лед.

Новое исследование ученых ставит под сомнение предыдущее представление о внутренней структуре этих планет.

Классификация ледяных гигантов слишком упрощена, поскольку Уран и Нептун до сих пор плохо изучены - пояснил исследователь Лука Морф.

Отмечается, что внутри этих объектов может происходить конвекция, при которой вещество циркулирует (как на Земле вследствие тектонической активности), а не остается стабильным. Это может объяснить некоторые особенности "ледяных гигантов".

Исторически, ученые делят планеты Солнечной системы на три категории, в зависимости от состава, который соответствует расстоянию от Солнца. Это каменистые планеты внутренней части Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также планеты за так называемой "линией замерзания" (где замерзают летучие вещества, такие как вода). Сюда входят газовые гиганты (Юпитер и Сатурн) и ледяные гиганты (Уран и Нептун). Но теперь ученые поставили под сомнение такое распределение.

В ходе нового исследования ученые провели моделирование недр Урана и Нептуна. Его особенность заключалась в создании случайных профилей плотности с последующими расчетами результирующего гравитационного поля планет.

Затем они повторили процесс, чтобы получить результаты, которые согласуются с данными наблюдений Урана и Нептуна. Результаты показали, что внутренний состав планет не ограничивается только льдом, он может состоять преимущественно из горных пород.

Эти результаты согласуются с данными, полученными с помощью космического телескопа "Хаббл" и миссии New Horizons, которые указывают на то, что Плутон примерно на 70% состоит из горных пород и металлов и на 30% из воды по массе.

