Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых
Киев • УНН
Новое исследование ставит под сомнение предыдущее представление о внутренней структуре Урана и Нептуна, указывая на их возможный каменистый состав. Ученые предполагают, что ядра этих планет могут быть более каменистыми, чем считалось ранее, что меняет классификацию планет Солнечной системы.
Ядра Урана и Нептуна могут быть более каменистыми и менее "ледяными", чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на исследование центра PlanetS Цюрихского университета (UZH) и Национального центра компетенции в области исследований (NCCR), передает УНН.
Детали
Уран и Нептун относятся к газовым гигантам, но их обычно называют "ледяными гигантами" из-за химического состава. Эти планеты содержат больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн, и под воздействием сильного давления эти вещества затвердевают, образуя лед.
Новое исследование ученых ставит под сомнение предыдущее представление о внутренней структуре этих планет.
Классификация ледяных гигантов слишком упрощена, поскольку Уран и Нептун до сих пор плохо изучены
Отмечается, что внутри этих объектов может происходить конвекция, при которой вещество циркулирует (как на Земле вследствие тектонической активности), а не остается стабильным. Это может объяснить некоторые особенности "ледяных гигантов".
Исторически, ученые делят планеты Солнечной системы на три категории, в зависимости от состава, который соответствует расстоянию от Солнца. Это каменистые планеты внутренней части Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также планеты за так называемой "линией замерзания" (где замерзают летучие вещества, такие как вода). Сюда входят газовые гиганты (Юпитер и Сатурн) и ледяные гиганты (Уран и Нептун). Но теперь ученые поставили под сомнение такое распределение.
В ходе нового исследования ученые провели моделирование недр Урана и Нептуна. Его особенность заключалась в создании случайных профилей плотности с последующими расчетами результирующего гравитационного поля планет.
Затем они повторили процесс, чтобы получить результаты, которые согласуются с данными наблюдений Урана и Нептуна. Результаты показали, что внутренний состав планет не ограничивается только льдом, он может состоять преимущественно из горных пород.
Эти результаты согласуются с данными, полученными с помощью космического телескопа "Хаббл" и миссии New Horizons, которые указывают на то, что Плутон примерно на 70% состоит из горных пород и металлов и на 30% из воды по массе.
