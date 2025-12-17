Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых

$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 11097 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 21222 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 20258 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 23690 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 22424 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 24927 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 26120 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24504 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29359 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24548 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
россияне заявили, что ЗАЭС снова под угрозой обесточивания и работает от одной линии электропередач16 декабря, 17:30 • 3566 просмотра
Литва задержала 21 человека за контрабанду сигарет метеозондами из беларуси16 декабря, 17:36 • 2810 просмотра
Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт16 декабря, 18:11 • 3438 просмотра
Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16 декабря, 18:20 • 4166 просмотра
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд16 декабря, 18:54 • 4250 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 21234 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 34910 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 38388 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 78429 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 73015 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45730 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 63129 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62968 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 66552 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 101304 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Новое исследование ставит под сомнение предыдущее представление о внутренней структуре Урана и Нептуна, указывая на их возможный каменистый состав. Ученые предполагают, что ядра этих планет могут быть более каменистыми, чем считалось ранее, что меняет классификацию планет Солнечной системы.

Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых

Ядра Урана и Нептуна могут быть более каменистыми и менее "ледяными", чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на исследование центра PlanetS Цюрихского университета (UZH) и Национального центра компетенции в области исследований (NCCR), передает УНН.

Детали

Уран и Нептун относятся к газовым гигантам, но их обычно называют "ледяными гигантами" из-за химического состава. Эти планеты содержат больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн, и под воздействием сильного давления эти вещества затвердевают, образуя лед.

Новое исследование ученых ставит под сомнение предыдущее представление о внутренней структуре этих планет.

Классификация ледяных гигантов слишком упрощена, поскольку Уран и Нептун до сих пор плохо изучены

- пояснил исследователь Лука Морф.

Отмечается, что внутри этих объектов может происходить конвекция, при которой вещество циркулирует (как на Земле вследствие тектонической активности), а не остается стабильным. Это может объяснить некоторые особенности "ледяных гигантов".

Исторически, ученые делят планеты Солнечной системы на три категории, в зависимости от состава, который соответствует расстоянию от Солнца. Это каменистые планеты внутренней части Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также планеты за так называемой "линией замерзания" (где замерзают летучие вещества, такие как вода). Сюда входят газовые гиганты (Юпитер и Сатурн) и ледяные гиганты (Уран и Нептун). Но теперь ученые поставили под сомнение такое распределение.

NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса10.12.25, 21:33 • 5816 просмотров

В ходе нового исследования ученые провели моделирование недр Урана и Нептуна. Его особенность заключалась в создании случайных профилей плотности с последующими расчетами результирующего гравитационного поля планет.

Затем они повторили процесс, чтобы получить результаты, которые согласуются с данными наблюдений Урана и Нептуна. Результаты показали, что внутренний состав планет не ограничивается только льдом, он может состоять преимущественно из горных пород.

Эти результаты согласуются с данными, полученными с помощью космического телескопа "Хаббл" и миссии New Horizons, которые указывают на то, что Плутон примерно на 70% состоит из горных пород и металлов и на 30% из воды по массе.

Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера29.09.25, 17:21 • 3695 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда