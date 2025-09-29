$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 10649 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12524 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21618 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26704 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17670 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20798 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13387 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28637 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48735 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Таинственные коронообразные образования на Венере получили свое объяснение. Загадочные эффекты "короны" на поверхности Венеры, которых уже найдено около 700, согласно выводу ученых, связаны с теплопередачей из недр, последующим образованием меняющихся течений и поверхностных особенностей с особым окрасом.

Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера

Ученые нашли ключ к разгадке тайны происхождения «корон» на второй по удаленности планете от Солнца, передает УНН со ссылкой на издание Space.

Детали

Венера и Земля считаются планетами-«близнецами», поскольку имеют примерно одинаковый размер и объемную плотность, а также расстояние от Солнца. Но поверхность обеих планет подтверждает различные эволюционные пути. Одним из таких отличий являются гигантские геологические образования — «короны», которых на поверхности Венеры найдено и зафиксировано на карте более 700 типов.

Недавно стало известно, что ученые-исследователи поняли источник происхождения, а точнее образования этого уникального явления. Геологические особенности в форме короны имеют объяснение, возможно даже достаточно простое. Как указывает издание Space, суть образования в следующем:

  • «Стеклянный потолок» в мантии Венеры удерживает тепло и вызывает медленные, изменчивые течения;
    • именно эти течения приводят к образованию поверхностных особенностей в форме короны на этой планете.

      Комментирует Мадлен Керр, докторантка Океанографического института Скриппса при Университете Сан-Диего и ведущий автор исследования.

      На Венере есть закономерность, которая нам что-то говорит. Мы считаем, что то, что мы нашли, является ключом к разгадке тайны происхождения этих корон

      - говорит ученая.

      Также есть гипотезы, которые связывают образование корон Венеры, диаметр которых более 500 километров, с мантийными и тектоническими процессами, такими как субдукция и расслоение более плотных частей земной коры.

      Меньшие короны, диаметром около 200 км, можно связать с меньшими горячими восходящими потоками в мантии.

      Также объясняет Дэвид Стегман, профессор геологических наук в Океанографическом институте Скриппса при Университете Сан-Диего, и также один из авторов исследования.

      Современное состояние знаний о планете Венера аналогично эре дотектонических плит 1960-х годов, поскольку нам пока не хватает эквивалентной объединяющей теории, способной связать, как теплопередача из недр планеты проявляется в тектонике и магматических особенностях, наблюдаемых на поверхности Венеры

      - отметил Стегман в своем заявлении.

      Напомним

      Астрономы обнаружили 128 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Это закрепило его лидерство в списке планет Солнечной системы с наибольшим количеством лун.

      Игорь Тележников

      Технологии