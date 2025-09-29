Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера

Ученые нашли ключ к разгадке тайны происхождения «корон» на второй по удаленности планете от Солнца, передает УНН со ссылкой на издание Space.

Детали

Венера и Земля считаются планетами-«близнецами», поскольку имеют примерно одинаковый размер и объемную плотность, а также расстояние от Солнца. Но поверхность обеих планет подтверждает различные эволюционные пути. Одним из таких отличий являются гигантские геологические образования — «короны», которых на поверхности Венеры найдено и зафиксировано на карте более 700 типов.

Недавно стало известно, что ученые-исследователи поняли источник происхождения, а точнее образования этого уникального явления. Геологические особенности в форме короны имеют объяснение, возможно даже достаточно простое. Как указывает издание Space, суть образования в следующем:

«Стеклянный потолок» в мантии Венеры удерживает тепло и вызывает медленные, изменчивые течения;

именно эти течения приводят к образованию поверхностных особенностей в форме короны на этой планете.

Комментирует Мадлен Керр, докторантка Океанографического института Скриппса при Университете Сан-Диего и ведущий автор исследования.

На Венере есть закономерность, которая нам что-то говорит. Мы считаем, что то, что мы нашли, является ключом к разгадке тайны происхождения этих корон - говорит ученая.

Также есть гипотезы, которые связывают образование корон Венеры, диаметр которых более 500 километров, с мантийными и тектоническими процессами, такими как субдукция и расслоение более плотных частей земной коры.

Меньшие короны, диаметром около 200 км, можно связать с меньшими горячими восходящими потоками в мантии.

Также объясняет Дэвид Стегман, профессор геологических наук в Океанографическом институте Скриппса при Университете Сан-Диего, и также один из авторов исследования.

Современное состояние знаний о планете Венера аналогично эре дотектонических плит 1960-х годов, поскольку нам пока не хватает эквивалентной объединяющей теории, способной связать, как теплопередача из недр планеты проявляется в тектонике и магматических особенностях, наблюдаемых на поверхности Венеры - отметил Стегман в своем заявлении.

