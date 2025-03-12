Астрономи виявили понад сотню нових супутників Сатурна

Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців, пише УНН із посиланням на The Guardian.

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Донедавна титул "Супутниковий король" належав Юпітеру, але зараз Сатурн має загалом 274 супутника, майже вдвічі більше, ніж у всіх інших планет разом узятих.

Група дослідників раніше ідентифікувала 62 супутника Сатурна за допомогою канадсько-французького телескопа Гаваї та, побачивши слабкі натяки на те, що їх більше, провела подальші спостереження.

Ми знайшли 128 нових супутників.Виходячи з наших прогнозів, я не думаю, що Юпітер коли-небудь наздожене (Сатурн - ред.) - сказав провідний дослідник, доктор Едвард Ештон, докторант Інституту астрономії та астрофізики Академії Сінсія в Тайвані.

Зазначається, що Міжнародний астрономічний союз офіційно визнав супутники, і на даний момент їм присвоєно рядки цифр і літер. Згодом їм дадуть імена на основі галльських, скандинавських та канадських інуїтських богів, відповідно до конвенцій щодо супутників Сатурна.

Супутники були ідентифіковані за допомогою техніки "зсув і стек", за допомогою якої астрономи отримують послідовні зображення, які відстежують шлях небесного тіла.

Усі 128 нових супутників є "неправильними супутниками", об’єктами у формі картоплі, які мають лише кілька кілометрів у діаметрі. Зростаюча кількість цих об’єктів підкреслює можливі майбутні розбіжності щодо того, що насправді вважається супутником - йдеться у статті.

За словами вчених, розуміння динаміки багатьох супутників Сатурна також може допомогти вирішити питання про походження кілець Сатурна. Вони, на думку деяких дослідників, можуть бути рештками супутника, який був розірваний на частини гравітацією планети.

Нагадаємо

У лютому космічний апарат Blue Ghost зробив знімки поверхні південного полюса Місяця під час наближення до супутника Землі. Крім того, апарат провів 10 науково-технічних експериментів. Йдеться, зокрема, про дослідження місячного пилу, радіаційного середовища на Місяці та взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі.

Раніше Європейське космічне агентство опублікувло нові знімки планети Меркурій. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.

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