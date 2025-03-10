Китай запустив новий супутник у космос: що відомо
Київ • УНН
Китай здійснив успішний запуск випробувального супутника для комунікаційних технологій з космодрому Січан. Запуск відбувся о 1:17 за пекінським часом за допомогою ракети-носія Long March-3B.
Китай відправив у космос новий випробувальний супутник для комунікаційних технологій, пише УНН з посиланням на CGTN.
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Запуск здійснено із центру запуску супутників Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю вранці в понеділок.
Супутник з ракетою Long March-3B був запущений о 1:17 (за пекінським часом). Він вийшов на заплановану орбіту, що свідчить про успішний запуск, повідомляє центр запусків.
Китай запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій06.12.23, 06:43 • 51324 перегляди