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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32724 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Китай запустив новий супутник у космос: що відомо

Київ • УНН

 • 14861 перегляди

Китай здійснив успішний запуск випробувального супутника для комунікаційних технологій з космодрому Січан. Запуск відбувся о 1:17 за пекінським часом за допомогою ракети-носія Long March-3B.

Китай запустив новий супутник у космос: що відомо

Китай відправив у космос новий випробувальний супутник для комунікаційних технологій, пише УНН з посиланням на CGTN.

Деталі

Запуск здійснено із центру запуску супутників Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю вранці в понеділок.

Супутник з ракетою Long March-3B був запущений о 1:17 (за пекінським часом). Він вийшов на заплановану орбіту, що свідчить про успішний запуск, повідомляє центр запусків.

Китай запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій06.12.23, 06:43 • 51324 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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