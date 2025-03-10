Китай запустив новий супутник у космос: що відомо

Китай відправив у космос новий випробувальний супутник для комунікаційних технологій, пише УНН з посиланням на CGTN.

Деталі

Запуск здійснено із центру запуску супутників Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю вранці в понеділок.

Супутник з ракетою Long March-3B був запущений о 1:17 (за пекінським часом). Він вийшов на заплановану орбіту, що свідчить про успішний запуск, повідомляє центр запусків.

Китай запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій