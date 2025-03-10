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Китай запустил новый спутник в космос: что известно

Киев • УНН

 • 14861 просмотра

Китай осуществил успешный запуск испытательного спутника для коммуникационных технологий с космодрома Сичан. Запуск состоялся в 1:17 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Long March-3B.

Китай запустил новый спутник в космос: что известно

Китай отправил в космос новый испытательный спутник для коммуникационных технологий, пишет УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

Запуск осуществлён из центра запуска спутников Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в понедельник.

Спутник с ракетой Long March-3B был запущен в 1:17 (по пекинскому времени). Он вышел на запланированную орбиту, что свидетельствует об успешном запуске, сообщает центр запусков.

Китай запустил экспериментальный спутник для интернет-технологий06.12.23, 06:43 • 51324 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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