Китай запустил экспериментальный спутник для интернет-технологий
Киев • УНН
Китай запустил экспериментальный спутник для тестирования интернет-технологий с помощью ракеты Smart Dragon-3, которая успешно вышла на целевую орбиту.
В среду Китай успешно отправил спутник в космос для тестирования интернет-технологий из морской зоны вблизи города Янцзян, на юге Китая. Об этом пишет CGTN, передает УНН.
Детали
Спутник был запущен ракетой Smart Dragon-3 в 3:24 утра по пекинскому времени и вышел на заданную орбиту.
Четырехступенчатая ракета Smart Dragon-3, разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, является коммерческой ракетой, предназначенной в основном для рынка сетей спутниковой группировки.
Ее отличает высокая экономичность, гибкий режим запуска и быстрый запуск.
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Запуск в среду стал вторым полетом серии ракет Smart Dragon после первого полета в декабре прошлого года, во время которого на орбиту было выведено 14 спутников было выведено 14 спутников.
Китай запустил экспериментальный спутник для интернет-технологий
Китай запустил экспериментальный спутник для тестирования интернет-технологий с помощью ракеты Smart Dragon-3, которая успешно вышла на целевую орбиту.
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