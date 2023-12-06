Китай запустил экспериментальный спутник для интернет-технологий

В среду Китай успешно отправил спутник в космос для тестирования интернет-технологий из морской зоны вблизи города Янцзян, на юге Китая. Об этом пишет CGTN, передает УНН.

Детали

Спутник был запущен ракетой Smart Dragon-3 в 3:24 утра по пекинскому времени и вышел на заданную орбиту.

Четырехступенчатая ракета Smart Dragon-3, разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, является коммерческой ракетой, предназначенной в основном для рынка сетей спутниковой группировки.

Ее отличает высокая экономичность, гибкий режим запуска и быстрый запуск.

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Запуск в среду стал вторым полетом серии ракет Smart Dragon после первого полета в декабре прошлого года, во время которого на орбиту было выведено 14 спутников было выведено 14 спутников.