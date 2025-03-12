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Астрономы обнаружили более сотни новых спутников Сатурна

Киев • УНН

 • 24368 просмотра

Сатурн закрепил лидерство среди планет Солнечной системы по количеству спутников. Теперь у него их 274.

Астрономы обнаружили более сотни новых спутников Сатурна

Астрономы обнаружили 128 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Это закрепило его лидерство в перечне планет Солнечной системы с наибольшим количеством лун, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

До недавнего времени титул "Спутниковый король" принадлежал Юпитеру, но сейчас у Сатурна в общей сложности 274 спутника, почти вдвое больше, чем у всех остальных планет вместе взятых.

Группа исследователей ранее идентифицировала 62 спутника Сатурна с помощью канадско-французского телескопа Гавайи и, увидев слабые намеки на то, что их больше, провела дальнейшие наблюдения.

Мы нашли 128 новых спутников. Исходя из наших прогнозов, я не думаю, что Юпитер когда-нибудь догонит (Сатурн - ред.)

- сказал ведущий исследователь, доктор Эдвард Эштон, докторант Института астрономии и астрофизики Академии Синиця в Тайване.

Отмечается, что Международный астрономический союз официально признал спутники, и на данный момент им присвоено ряды цифр и букв. Впоследствии им дадут имена на основе галльских, скандинавских и канадских инуитских богов, в соответствии с конвенциями относительно спутников Сатурна.

Спутники были идентифицированы с помощью техники "сдвиг и стек", с помощью которой астрономы получают последовательные изображения, которые отслеживают путь небесного тела.

Все 128 новых спутников являются "неправильными спутниками", объектами в форме картофеля, которые имеют всего несколько километров в диаметре. Растущее количество этих объектов подчеркивает возможные будущие разногласия относительно того, что на самом деле считается спутником

- говорится в статье.

По словам ученых, понимание динамики многих спутников Сатурна также может помочь решить вопрос о происхождении колец Сатурна. Они, по мнению некоторых исследователей, могут быть остатками спутника, который был разорван на части гравитацией планеты.

Напомним

В феврале космический аппарат Blue Ghost сделал снимки поверхности южного полюса Луны во время приближения к спутнику Земли. Кроме того, аппарат провел 10 научно-технических экспериментов. Речь идет, в частности, об исследовании лунной пыли, радиационной среды на Луне и взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Ранее Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки планеты Меркурий. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.

Китай запустил новый спутник в космос: что известно10.03.25, 11:58 • 14861 просмотр

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