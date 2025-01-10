ESA показало нові фото Меркурія з відстані 300 км від поверхні планети

Європейське космічне агентство (ESA) у рамках BepiColombo, місії в партнерстві з Японією для відправки космічного корабля до Меркурія, опублікувло нові знімки планети Меркурій. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Серія фотографій зроблена завдяки шостому прольоту космічного корабля над найменшою планетою Сонячної системи на висоті менше 300 км над поверхнею Меркурія.

Зазначається, що у наступні кілька тижнів команда BepiColombo наполегливо працюватиме, щоб розкрити якомога більше таємниць Меркурія за допомогою даних за цей проліт.

Основна фаза місії BepiColombo може розпочатися лише через два роки, але всі шість її прольотів повз Меркурій дали нам безцінну нову інформацію про малодосліджену планету