ESA показало нові фото Меркурія з відстані 300 км від поверхні планети
Київ • УНН
Місія BepiColombo зробила серію нових знімків Меркурія під час шостого прольоту над планетою. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.
Європейське космічне агентство (ESA) у рамках BepiColombo, місії в партнерстві з Японією для відправки космічного корабля до Меркурія, опублікувло нові знімки планети Меркурій. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.
Деталі
Серія фотографій зроблена завдяки шостому прольоту космічного корабля над найменшою планетою Сонячної системи на висоті менше 300 км над поверхнею Меркурія.
Зазначається, що у наступні кілька тижнів команда BepiColombo наполегливо працюватиме, щоб розкрити якомога більше таємниць Меркурія за допомогою даних за цей проліт.
Основна фаза місії BepiColombo може розпочатися лише через два роки, але всі шість її прольотів повз Меркурій дали нам безцінну нову інформацію про малодосліджену планету
BepiColombo був запущений у 2018 році та має приземлитися на поверхню Меркурія наприкінці 2026 року. Потім космічний корабель розділиться на два орбітальних апарати, які наступний рік подорожуватимуть планетою для збору даних.
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