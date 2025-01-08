У крижаному океані Європи спробують знайти ознаки життя: NASA відправить роботів на супутники Юпітера і Сатурна

Вчені вважають, що під товстими крижаними оболонками існують величезні внутрішні океани, які потенційно можуть підтримувати життя.

Передає УНН з посиланням на spacetoday та wired.

Деталі

NASA планує досліджувати крижані супутники Юпітера і Сатурна за допомогою автономних роботів. Вважається, що велика кількість супутників у нашій Сонячній системі має величезні океани під льодом, особливо супутник Юпітера Європа та супутник Сатурна Енцелад, і ці океани є спокусливими місцями для пошуку можливості життя. Вчені вважають, що гідротермальні джерела існують на супутнику Сатурна Енцеладі та відкривають вікно в розуміння умов, які могли сприяти примітивному життю.

Вважається, що Європа (шостий за віддаленістю від планети супутник Юпітера) приховує у собі величезні океани під своїми товстими крижаними панцирами, і їх спільно називають "океанськими світами".

У жовтні NASA запустило зонд Europa Clipper, щоб дізнатися більше про умови на Європі, і зараз ведеться кілька науково-дослідних робіт для безпосереднього дослідження внутрішніх океанів Енцелади та Європи.

Одним із таких проектів під назвою SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers) керує Лабораторія реактивного руху NASA (JPL). Програма планує відправити кілька автономних підводних роботів розміром з долоню у внутрішні океани крижаних місяців для пошуку ознак життя.

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Зазначається, що ці автономні підводні дослідницькі роботи надзвичайно малі. Їхні клиноподібні тіла мають довжину близько 12 сантиметрів. Пристрій під назвою "кріобот" транспортуватиме роботів під товстими крижаними оболонками цих місяців, використовуючи ядерну енергію для розтоплення льоду.

Довідково

Орбіта Європи є еліпсом, і на форму супутника впливає сила тяжіння Юпітера, деформуючись, коли він наближається до Юпітера.

Ця зміна форми створює тертя всередині Європи, генеруючи величезну кількість тепла в механізмі, відомому як припливне нагрівання, яке розтоплює частину льоду та утворює величезний внутрішній океан під товстим крижаним панциром Місяця.

Внутрішній океан Європи є солоним і оцінюється в середньому на глибину близько 100 кілометрів, із загальним об’ємом води, що вдвічі перевищує всі океани Землі, незважаючи на те, що цей супутник значно менший за нашу планету.

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