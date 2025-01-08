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В ледяном океане Европы попытаются найти признаки жизни: NASA отправит роботов на спутники Юпитера и Сатурна

В ледяном океане Европы попытаются найти признаки жизни: NASA отправит роботов на спутники Юпитера и Сатурна

Киев  •  УНН

 • 6083 просмотра

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NASA планирует запустить автономных роботов размером с ладонь для исследования океанов подо льдом Европы и Энцелада. Роботы будут искать признаки жизни во внутренних океанах спутников с помощью специального криобота.

Ученые считают, что под толстыми ледяными оболочками существуют огромные внутренние океаны, которые потенциально могут поддерживать жизнь.

Передает УНН со ссылкой на spacetoday и wired.

Детали

NASA планирует исследовать ледяные спутники Юпитера и Сатурна с помощью автономных роботов. Считается, что большое количество спутников в нашей Солнечной системе имеют огромные океаны подо льдом, особенно спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад, и эти океаны являются соблазнительными местами для поиска возможности жизни. Ученые считают, что гидротермальные источники существуют на спутнике Сатурна Энцеладе и открывают окно в понимание условий, которые могли способствовать примитивной жизни.

Считается, что Европа (шестой по удаленности от планеты спутник Юпитера) скрывает в себе огромные океаны под своими толстыми ледяными панцирями, и их совместно называют «океанскими мирами».  

В октябре NASA запустило зонд Europa Clipper, чтобы узнать больше об условиях на Европе, и сейчас ведется несколько научно-исследовательских работ для непосредственного исследования внутренних океанов Энцелады и Европы.

Одним из таких проектов под названием SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers) руководит Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Программа планирует отправить несколько автономных подводных роботов размером с ладонь во внутренние океаны ледяных лун для поиска признаков жизни.

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Отмечается, что эти автономные подводные исследовательские работы чрезвычайно малы. Их клиновидные тела имеют длину около 12 сантиметров. Устройство под названием «криобот» будет транспортировать роботов под толстыми ледяными оболочками этих месяцев, используя ядерную энергию для растапливания льда. 

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Справочно

Орбита Европы является эллипсом, и на форму спутника влияет сила притяжения Юпитера, деформируясь, когда он приближается к Юпитеру.

Это изменение формы создает трение внутри Европы, генерируя огромное количество тепла в механизме, известном как приливное нагревание, которое растапливает часть льда и образует огромный внутренний океан под толстым ледяным панцирем Луны.

Внутренний океан Европы является соленым и оценивается в среднем на глубину около 100 километров, с общим объемом воды, вдвое превышающим все океаны Земли, несмотря на то, что этот спутник значительно меньше нашей планеты.

Напомним,

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