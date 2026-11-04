Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
Киев • УНН
Воду восстановили на левом берегу и в Оболони, на правом — сниженное давление. В городе действуют экстренные отключения электроэнергии.
В Киеве частично восстановили водоснабжение, но экстренные отключения электроэнергии по-прежнему действуют. Об этом сообщили в "Киевводоканале" и ДТЭК 4 ноября, пишет УНН.
Вода
Водоснабжение столицы частично восстановлено, сообщили в "Киевводоканале".
"В настоящее время водоснабжение уже восстановлено на левом берегу города, а также в Оболонском районе. В правобережной части города сохраняется пониженное давление водоснабжения", — сообщили в компании.
Работы, как указано, продолжались непрерывно в течение всей ночи. В настоящее время специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы восстановить водоснабжение во всех районах города.
Канализационная система города работает в штатном режиме.
Свет
В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Графики отключений при этом не действуют. Киевлян призывают разумно потреблять электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему.
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