Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок
Київ • УНН
Воду відновили на лівому березі та в Оболоні, на правому знижений тиск. У місті діють екстрені відключення електроенергії.
У Києві частково відновили водопостачання, але екстрені відключення електроенергії досі діють. Про це повідомили у Київводоканалі та ДТЕК 4 листопада, пише УНН.
Вода
Водопостачання столиці частково відновлено, повідомили у Київводоканалі.
"Наразі водопостачання вже відновлено на лівому березі міста, а також в Оболонському районі. У правобережній частині міста зберігається понижений тиск водопостачання", - повідомили у компанії.
Роботи, як вказано, тривали безперервно протягом усієї ночі. Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.
Каналізаційна система міста працює в штатному режимі.
Світло
У Києві, за наказом НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК Київські електромережі.
Графіки відключень при цьому не діють. Киян закликають розумно споживати електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему.
росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго03.11.26, 16:55 • 12339 переглядiв