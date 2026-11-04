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Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок

Київ • УНН

 • 7972 перегляди

Воду відновили на лівому березі та в Оболоні, на правому знижений тиск. У місті діють екстрені відключення електроенергії.

Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок

У Києві частково відновили водопостачання, але екстрені відключення електроенергії досі діють. Про це повідомили у Київводоканалі та ДТЕК 4 листопада, пише УНН.

Вода

Водопостачання столиці частково відновлено, повідомили у Київводоканалі.

"Наразі водопостачання вже відновлено на лівому березі міста, а також в Оболонському районі. У правобережній частині міста зберігається понижений тиск водопостачання", - повідомили у компанії.

Роботи, як вказано, тривали безперервно протягом усієї ночі. Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.

Каналізаційна система міста працює в штатному режимі.

Світло

У Києві, за наказом НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Графіки відключень при цьому не діють. Киян закликають розумно споживати електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему.    

росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго03.11.26, 16:55 • 12339 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Київ