Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США

Фото иллюстративное

В сети появились фотографии Ниагарского водопада, подсвеченного синим цветом после промежуточных выборов в Конгресс США, на которых победила Демократическая партия. Пользователи соцсетей связали необычное освещение с результатами голосования, передает УНН со ссылкой на американскую радиостанцию WBLK.

Детали

Радиожурналисты обратили внимание на фотографии Ниагарского водопада, которые распространили пользователи социальной сети Threads. На снимках водопад имеет насыщенный синий цвет, который традиционно ассоциируется с Демократической партией США. В соцсетях предположили, что таким образом Канада могла отметить успех демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября.

Однако, как отмечает WBLK, согласно официальному расписанию, в этот день Ниагарский водопад должны были подсветить не синим, а бирюзовым цветом. В частности, по информации Niagara Parks, 3 ноября с 22:00 до 22:15 по местному времени была запланирована бирюзовая подсветка по случаю месяца повышения осведомленности о болезни Альцгеймера. При этом в официальном календаре специальных подсветок нет упоминаний о мероприятиях, посвященных американским выборам.

Стоит отметить, что подсветкой Ниагарского водопада занимается совместная американско-канадская организация Niagara Falls Illumination Board, созданная в 1925 году. Она отвечает за вечернюю подсветку природной достопримечательности и проведение специальных световых акций. Согласно правилам организации, заявки на проведение подсветки по политическим мотивам не одобряются, за исключением отдельных гуманитарных случаев.

Контекст

На промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября, демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате, лишив республиканцев контроля над обеими палатами американского парламента. Демократическая партия одержала победы даже в ряде штатов, которые традиционно считались оплотом республиканцев.

Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу

Что касается отношений между Соединенными Штатами и Канадой, то они заметно ухудшились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Среди причин напряженности — торговые споры, введение американских пошлин на канадские товары и неоднократные заявления Трампа о возможности превращения Канады в 51-й штат США.

На фоне этих споров в социальных сетях синюю подсветку Ниагарского водопада восприняли как возможный политический сигнал Вашингтону.