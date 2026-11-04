Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США

Фото ілюстративне

У мережі з'явилися фотографії Ніагарського водоспаду, підсвіченого синім кольором після проміжних виборів до Конгресу США, на яких перемогла Демократична партія. Користувачі соцмереж пов'язали незвичне освітлення з результатами голосування, передає УНН із посиланням на американську радіостанцію WBLK.

Деталі

Радіожурналісти звернули увагу на фотографії Ніагарського водоспаду, які поширили користувачі соціальної мережі Threads. На знімках водоспад має насичений синій колір, який традиційно асоціюється з Демократичною партією США. У соцмережах припустили, що таким чином Канада могла відзначити успіх демократів на проміжних виборах до Конгресу США, які відбулися 3 листопада.

Проте, як зазначає WBLK, згідно з офіційним розкладом, цього дня Ніагарський водоспад мали підсвітити не синім, а бірюзовим кольором. Зокрема, за інформацією Niagara Parks, 3 листопада з 22:00 до 22:15 за місцевим часом запланували бірюзове освітлення з нагоди місяця підвищення обізнаності про хворобу Альцгеймера. При цьому в офіційному календарі спеціальних підсвічувань немає згадок про заходи, присвячені американським виборам.

Варто зазначити, що освітленням Ніагарського водоспаду опікується спільна американсько-канадська організація Niagara Falls Illumination Board, створена у 1925 році. Вона відповідає за вечірню підсвітку природної пам'ятки та проведення спеціальних світлових акцій. Згідно з правилами організації, заявки на проведення підсвічування з політичних мотивів не схвалюються, за винятком окремих гуманітарних випадків.

Контекст

На проміжних виборах до Конгресу США, які відбулися 3 листопада, демократи здобули більшість у Палаті представників та Сенаті, позбавивши республіканців контролю над обома палатами американського парламенту. Демократична партія отримала перемоги навіть у низці штатів, які традиційно вважалися опорою республіканців.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу

Щодо відносин між Сполученими Штатами та Канадою, то вони помітно погіршилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року. Серед причин напруженості — торговельні суперечки, запровадження американських мит на канадські товари та неодноразові заяви Трампа про можливість перетворення Канади на 51-й штат США.

На тлі цих суперечностей у соціальних мережах синю підсвітку Ніагарського водоспаду сприйняли як можливий політичний сигнал Вашингтону.