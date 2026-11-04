Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицировать

Число жертв в результате вражеского удара по Камышевахе возросло до 40, некоторые тела, к сожалению, пока не удалось идентифицировать. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что уже третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по школе в поселке Камышеваха Запорожской области. Россияне выпустили девять авиабомб. Сначала ударили по людям, которые пришли получить гуманитарную помощь, а затем по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Задействованы все необходимые службы. Очень тяжелая операция, очень непросто и фактически под постоянной угрозой новых российских ударов. На данный момент известно о 40 погибших. Некоторые тела, к сожалению, пока не удалось идентифицировать. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами - добавил Глава государства.

Президент выразил сожаление, что реакции мира на эту безумную атаку очень мало. Но она, как и тысячи и тысячи других военных преступлений, которые Россия совершила против Украины и украинцев, требует сильной реакции.

Зло всегда идет дальше, если остается без ответа. Рассчитываем на реакцию: поддержка Украины средствами ПВО нужна именно сейчас. Благодарен партнерам, которые предпринимают соответствующие шаги - резюмировал Зеленский.

Дополнительно

2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственная постройка, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Напомним

В Запорожской области 3–5 ноября объявили траур после российского удара по Камышевахе.