Смертоносний удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40, деякі тіла поки не вдалось ідентифікувати

Кількість жертв у результаті ворожого удару по Комишувасі зросла до 40, деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Зеленський заявив, що вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області. Девʼять авіабомб випустили росіяни. Спочатку вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.

Залучені всі необхідні служби. Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами - додав Глава держави.

Президент висловив жаль, що дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції.

Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді. Розраховуємо на реакцію: підтримка України з ППО потрібна саме зараз. Вдячний партнерам, які роблять відповідні кроки - резюмував Зеленський.

Додатково

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Нагадаємо

У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили жалобу після російського удару по Комишувасі.