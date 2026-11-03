Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины

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В США проходят промежуточные выборы в Конгресс, которые могут изменить баланс сил в американской власти. Демократы рассчитывают вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как борьба за Сенат остаётся менее определённой. Результаты голосования повлияют на возможности Дональда Трампа реализовывать свою политику, а также на дальнейшую дискуссию о поддержке Украины.

Политолог Олег Лесной в комментарии УНН объяснил, почему результаты выборов могут стать началом длительного противостояния между Белым домом и Конгрессом, насколько реальным является импичмент Трампа и почему Украине важно сохранять поддержку обеих американских партий.

Борьба за Конгресс — почему эти выборы важны

3 ноября американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената — 35 из 100 мест. Именно эти две палаты формируют Конгресс США, который принимает законы, утверждает федеральный бюджет и контролирует деятельность исполнительной власти.

Палата представителей представляет население штатов, а количество её членов от каждого штата зависит от численности населения. Сенат, напротив, представляет штаты на равных условиях — в каждом по два сенатора. Обе палаты участвуют в законотворчестве, однако Сенат также утверждает кандидатуры на ключевые государственные должности и имеет полномочия рассматривать дела об импичменте.

В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Однако социологические оценки и прогнозы американских аналитиков указывают на возможность перехода Палаты представителей под контроль демократов. В Сенате ситуация сложнее — для получения большинства демократам необходимо набрать как минимум 51 голос, тогда как республиканцам достаточно 50 при условии решающего голоса вице-президента Джея Ди Венса.

По мнению Олега Лесного, значение этих выборов выходит далеко за рамки обычной борьбы за парламентское большинство. Он считает, что потенциальное изменение баланса сил может усилить внутриполитическую конфронтацию, поскольку Дональд Трамп вряд ли откажется от попыток продвигать собственную повестку.

Хотелось бы сказать, что на этих выборах выиграет Америка, но пока что, по моему мнению, выигрывает конфликтная ситуация. Учитывая риторику Трампа, я не готов сказать, что он спокойно примет потерю контроля над одной из палат Конгресса — сказал эксперт.

Лесной обращает внимание, что демократы уже говорят об усилении парламентского контроля, создании комиссий и расследовании деятельности администрации президента, его окружения и семьи. В то же время сам Трамп демонстрирует готовность блокировать инициативы политических оппонентов, в частности используя право президентского вето.

В таких условиях американская политика может стать ещё менее предсказуемой. И это, по словам политолога, будет иметь последствия не только для США, но и для международных партнёров, которые зависят от решений Вашингтона.

В то же время промежуточные выборы Лесной предлагает рассматривать как начало подготовки к президентской кампании 2028 года. Ведь их результаты покажут не только уровень поддержки действующей администрации, но и то, с какими политическими позициями республиканцы и демократы будут двигаться к следующей борьбе за Белый дом.

Эксперт отмечает, что республиканцам придётся оценивать влияние Трампа на имидж партии, тогда как у демократов пока нет очевидного лидера, способного объединить различные политические течения.

У республиканцев ситуация непростая, поскольку Трамп как лидер партии может влиять на её имидж не только положительно. А у демократов пока непонятно, с кем они пойдут на следующие президентские выборы. Мы видим различные течения внутри партии, но вопрос в том, есть ли там человек, способный их объединить — отметил Лесной.

Превратится ли Конгресс в площадку постоянной войны с Белым домом

Если демократы получат большинство в Палате представителей, они смогут возглавить ключевые комитеты, проводить расследования в отношении администрации Трампа и влиять на прохождение законодательных инициатив. Однако это не будет означать автоматической утраты президентом возможности реализовывать собственную политику.

Трамп сохранит право вето, а для его преодоления необходима поддержка двух третей голосов в каждой палате. Поэтому даже контроль демократов над Конгрессом не будет гарантировать им возможности самостоятельно определять государственную политику.

На вопрос о том, каким может быть следующий двухлетний период — непрерывным противостоянием или поиском компромиссов, — Лесной предлагает не ограничиваться двумя сценариями. По его мнению, скорее всего, стороны будут чередовать конфронтацию с ситуативными договорённостями.

Я вижу третий вариант — это будет мощная политическая война в течение следующих двух лет, но с небольшими перемириями. То есть это не будет исключительно противостояние или, наоборот, постоянный компромисс — объяснил политолог.

Он добавляет, что даже при наличии политического противостояния обе стороны будут вынуждены договариваться по отдельным вопросам. Особенно это касается бюджета и законодательных решений, для принятия которых необходимо взаимодействие между различными ветвями власти.

При этом даже находясь в меньшинстве, демократы будут иметь инструменты для блокирования или замедления отдельных процессов. Именно это, по мнению Лесного, может стать одним из источников постоянной напряжённости в отношениях с Белым домом.

Угрожает ли Трампу импичмент

Ещё одним возможным последствием перехода Палаты представителей под контроль демократов может стать активизация разговоров об импичменте Дональда Трампа. Демократы получат больше возможностей для парламентских расследований, однако сам факт контроля над нижней палатой не будет означать автоматического отстранения президента.

Процедура предусматривает два этапа — Палата представителей может объявить импичмент простым большинством голосов, но для отстранения президента необходимо решение Сената, поддержанное двумя третями присутствующих сенаторов. Таким образом, даже если демократы будут контролировать обе палаты, им всё равно понадобится поддержка части республиканцев.

Лесной сомневается, что такое количество сенаторов-республиканцев будет готово поддержать отстранение Трампа. Он объясняет это не только отношением части партии к президенту, но и политическими расчётами накануне выборов 2028 года.

Я не уверен, что найдётся достаточное количество республиканцев, чтобы импичмент Трампа завершился его отстранением. Но определённая часть партии может поддерживать такие инициативы. Здесь важно смотреть не только на сегодняшнюю ситуацию, но и на перспективу следующих президентских выборов — отметил эксперт.

По его словам, республиканцы оказались перед сложным выбором: с одной стороны, отдельные решения Трампа могут негативно влиять на репутацию партии, с другой — отказ от собственного лидера накануне президентской кампании создаст дополнительные возможности для демократов.

Лесной также обращает внимание на неоднозначное отношение к Трампу среди его сторонников. Часть избирателей может критиковать его решения, в частности те, которые влияют на экономическое положение американцев, но одновременно продолжать политически поддерживать президента.

По мнению политолога, республиканцы не захотят давать оппонентам дополнительный аргумент для президентской кампании, который те могли бы использовать как доказательство внутреннего кризиса в партии.

Значение выборов для Украины

Для Украины результаты промежуточных выборов имеют особое значение, поскольку Конгресс влияет на финансирование внешней помощи, утверждение бюджета и контроль за деятельностью администрации президента. Потенциальное усиление демократов может изменить характер дискуссии о поддержке Киева в Вашингтоне.

В то же время победа демократов в Палате представителей не будет означать автоматического пересмотра внешней политики Трампа. Президент сохраняет значительные полномочия в сфере международных отношений, а Конгресс не может просто обязать его действовать в соответствии с позицией парламентского большинства.

Поэтому вопрос заключается не только в том, какая партия получит контроль над Конгрессом, но и в том, как Украине выстраивать отношения с американской политической системой. Лесной убеждён, что Киеву не стоит демонстрировать поддержку исключительно одной партии, даже если отдельные решения администрации Трампа вызывают обоснованную критику.

Украина не должна становиться на сторону одной из американских политических сил. Мы уже допускали подобные ошибки, поэтому сейчас нужно действовать очень осторожно. Нам необходима двухпартийная поддержка, ведь среди сторонников Украины есть как республиканцы, так и демократы – подчеркнул политолог.

В то же время это не означает, что украинские власти должны отказываться от публичной реакции на решения Вашингтона, которые противоречат интересам Украины. Лесной считает, что Киев должен отстаивать свою позицию и реагировать на негативные шаги администрации, однако не допускать, чтобы такая критика воспринималась как противостояние со всей Республиканской партией.

По его мнению, Украине необходимо уже сейчас активнее работать с новыми членами Конгресса, устанавливать контакты с будущими сенаторами и конгрессменами и определять тех политиков, которые готовы поддерживать Киев. Такой подход позволит сохранять каналы взаимодействия независимо от того, какая партия будет контролировать законодательную власть.

Почему нестабильность в США выгодна россии

Отдельной угрозой для Украины может стать не сам результат выборов, а затяжной внутренний политический кризис в Соединённых Штатах. Если президент и Конгресс будут сосредоточены на борьбе друг с другом, это может ослабить внимание Вашингтона к международным вопросам, в частности к войне россии против Украины.

Кроме того, внутренняя нестабильность США будет создавать дополнительную неопределённость для союзников и партнёров. В таких условиях сложнее прогнозировать американские решения, планировать международное сотрудничество и рассчитывать на последовательную внешнюю политику.

Лесной подчёркивает, что Украине прежде всего нужны стабильные Соединённые Штаты, в которых работают механизмы сдержек и противовесов, а государственные институты сохраняют способность принимать решения независимо от политических конфликтов.

Нам выгодно, чтобы в США была стабильность, а механизмы сдержек и противовесов работали должным образом. Украине нужны предсказуемые Соединённые Штаты, с которыми можно выстраивать последовательную политику и отстаивать собственные интересы – сказал эксперт.

Он также обозначает два риска, которые могут возникнуть в случае углубления внутреннего кризиса. Первый – американские власти могут фактически сосредоточиться на внутреннем противостоянии, оставив международные вопросы на втором плане. Второй – политические проблемы внутри страны могут побудить администрацию активнее действовать на внешней арене, что не обязательно будет отвечать интересам Украины.

По словам политолога, больше всего от ослабления западного единства могут выиграть россия и Китай, которые заинтересованы в углублении противоречий между демократическими государствами.