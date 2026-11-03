Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України

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У США проходять проміжні вибори до Конгресу, які можуть змінити баланс сил у американській владі. Демократи розраховують повернути контроль над Палатою представників, тоді як боротьба за Сенат залишається менш визначеною. Результати голосування вплинуть на можливості Дональда Трампа реалізовувати свою політику, а також на подальшу дискусію щодо підтримки України.

Політолог Олег Лісний в коментарі УНН пояснив, чому результати виборів можуть стати початком тривалого протистояння між Білим домом і Конгресом, наскільки реальним є імпічмент Трампа та чому Україні важливо зберігати підтримку обох американських партій.

Боротьба за Конгрес - чому ці вибори важливі

3 листопада американці обирають усіх 435 членів Палати представників та третину Сенату – 35 зі 100 місць. Саме ці дві палати формують Конгрес США, який ухвалює закони, затверджує федеральний бюджет і контролює діяльність виконавчої влади.

Палата представників представляє населення штатів, а кількість її членів від кожного штату залежить від чисельності населення. Сенат, натомість, представляє штати на рівних умовах – кожен має двох сенаторів. Обидві палати беруть участь у законотворчості, однак Сенат також затверджує кандидатури на ключові державні посади та має повноваження розглядати справи про імпічмент.

Наразі обидві палати контролюють республіканці. Однак соціологічні оцінки та прогнози американських аналітиків вказують на можливість переходу Палати представників під контроль демократів. У Сенаті ситуація складніша - для отримання більшості демократам необхідно здобути щонайменше 51 голос, тоді як республіканцям достатньо 50 за умови вирішального голосу віцепрезидента Джея Ді Венса.

На думку Олега Лісного, значення цих виборів виходить далеко за межі звичайної боротьби за парламентську більшість. Він вважає, що потенційна зміна балансу сил може посилити внутрішньополітичну конфронтацію, адже Дональд Трамп навряд чи відмовиться від спроб просувати власний порядок денний.

Хотілося б сказати, що на цих виборах виграє Америка, але поки що, на мою думку, виграє конфліктна ситуація. З огляду на риторику Трампа я не готовий сказати, що він спокійно прийме втрату контролю над однією з палат Конгресу – сказав експерт.

Лісний звертає увагу, що демократи вже говорять про посилення парламентського контролю, створення комісій та розслідування діяльності адміністрації президента, його оточення і родини. Водночас сам Трамп демонструє готовність блокувати ініціативи політичних опонентів, зокрема використовуючи право президентського вето.

За таких умов американська політика може стати ще менш передбачуваною. І це, за словами політолога, матиме наслідки не лише для США, а й для міжнародних партнерів, які залежать від рішень Вашингтона.

Водночас проміжні вибори Лісний пропонує розглядати як початок підготовки до президентської кампанії 2028 року. Адже їхні результати покажуть не тільки рівень підтримки чинної адміністрації, а й те, з якими політичними позиціями республіканці та демократи рухатимуться до наступної боротьби за Білий дім.

Експерт зазначає, що республіканцям доведеться оцінювати вплив Трампа на імідж партії, тоді як демократи поки не мають очевидного лідера, здатного об’єднати різні політичні течії.

У республіканців ситуація непроста, оскільки Трамп як лідер партії може впливати на її імідж не лише позитивно. А в демократів поки незрозуміло, з ким вони йтимуть на наступні президентські вибори. Ми бачимо різні течії всередині партії, але питання в тому, чи є там людина, здатна їх об’єднати – зазначив Лісний.

Чи перетвориться Конгрес на майданчик постійної війни з Білим домом

Якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони зможуть очолити ключові комітети, проводити розслідування щодо адміністрації Трампа та впливати на проходження законодавчих ініціатив. Проте це не означатиме автоматичної втрати президентом можливості реалізовувати власну політику.

Трамп зберігатиме право вето, а для його подолання необхідна підтримка двох третин голосів у кожній палаті. Тому навіть контроль демократів над Конгресом не гарантуватиме їм можливості самостійно визначати державну політику.

На запитання про те, яким може бути наступний дворічний період – безперервним протистоянням чи пошуком компромісів – Лісний пропонує не обмежуватися двома сценаріями. На його думку, найімовірніше, сторони чергуватимуть конфронтацію із ситуативними домовленостями.

Я бачу третій варіант - це буде потужна політична війна протягом наступних двох років, але з невеликими перемир’ями. Тобто це не буде виключно протистояння або, навпаки, постійний компроміс – пояснив політолог.

Він додає, що навіть за наявності політичного протистояння обидві сторони будуть змушені домовлятися щодо окремих питань. Особливо це стосується бюджету та законодавчих рішень, для ухвалення яких необхідна взаємодія між різними гілками влади.

При цьому навіть перебуваючи в меншості, демократи матимуть інструменти для блокування або уповільнення окремих процесів. Саме це, на думку Лісного, може стати одним із джерел постійної напруги у відносинах із Білим домом.

Чи загрожує Трампу імпічмент

Ще одним можливим наслідком переходу Палати представників під контроль демократів може стати активізація розмов про імпічмент Дональда Трампа. Демократи отримають більше можливостей для парламентських розслідувань, однак сам факт контролю над нижньою палатою не означатиме автоматичного усунення президента.

Процедура передбачає два етапи - Палата представників може оголосити імпічмент простою більшістю голосів, але для усунення президента необхідне рішення Сенату, підтримане двома третинами присутніх сенаторів. Таким чином, навіть якщо демократи контролюватимуть обидві палати, їм усе одно знадобиться підтримка частини республіканців.

Лісний сумнівається, що така кількість сенаторів-республіканців буде готова підтримати усунення Трампа. Він пояснює це не лише ставленням частини партії до президента, а й політичними розрахунками напередодні виборів 2028 року.

Я не впевнений, що знайдеться достатня кількість республіканців, щоб імпічмент Трампа завершився його усуненням. Але певна частина партії може підтримувати такі ініціативи. Тут важливо дивитися не лише на сьогоднішню ситуацію, а й на перспективу наступних президентських виборів – зазначив експерт.

За його словами, республіканці опинилися перед складним вибором: з одного боку, окремі рішення Трампа можуть негативно впливати на репутацію партії, з іншого – відмова від власного лідера напередодні президентської кампанії створить додаткові можливості для демократів.

Лісний також звертає увагу на неоднозначне ставлення до Трампа серед його прихильників. Частина виборців може критикувати його рішення, зокрема ті, що впливають на економічне становище американців, але водночас продовжувати підтримувати президента політично.

На думку політолога, республіканці не захочуть давати опонентам додатковий аргумент для президентської кампанії, який ті могли б використати як доказ внутрішньої кризи в партії.

Значення виборів для України

Для України результати проміжних виборів мають особливе значення, оскільки Конгрес впливає на фінансування зовнішньої допомоги, затвердження бюджету та контроль за діяльністю адміністрації президента. Потенційне посилення демократів може змінити характер дискусії щодо підтримки Києва у Вашингтоні.

Водночас перемога демократів у Палаті представників не означатиме автоматичного перегляду зовнішньої політики Трампа. Президент зберігає значні повноваження у сфері міжнародних відносин, а Конгрес не може просто зобов’язати його діяти відповідно до позиції парламентської більшості.

Тому питання полягає не лише в тому, яка партія отримає контроль над Конгресом, а й у тому, як Україні вибудовувати відносини з американською політичною системою. Лісний переконаний, що Києву не варто демонструвати підтримку виключно однієї партії, навіть якщо окремі рішення адміністрації Трампа викликають обґрунтовану критику.

Україна не повинна ставати на бік однієї з американських політичних сил. Ми вже робили подібні помилки, тому зараз потрібно діяти дуже обережно. Нам необхідна двопартійна підтримка, адже серед прихильників України є як республіканці, так і демократи – наголосив політолог.

Водночас це не означає, що українська влада має відмовлятися від публічної реакції на рішення Вашингтона, які суперечать інтересам України. Лісний вважає, що Київ повинен відстоювати свою позицію та реагувати на негативні кроки адміністрації, однак не допускати, щоб така критика сприймалася як протистояння з усією Республіканською партією.

На його думку, Україні потрібно вже зараз активніше працювати з новими членами Конгресу, встановлювати контакти з майбутніми сенаторами та конгресменами й визначати тих політиків, які готові підтримувати Київ. Такий підхід дозволить зберігати канали взаємодії незалежно від того, яка партія контролюватиме законодавчу владу.

Чому нестабільність у США вигідна росії

Окремою загрозою для України може стати не сам результат виборів, а тривала внутрішня політична криза у Сполучених Штатах. Якщо президент і Конгрес будуть зосереджені на боротьбі один з одним, це може послабити увагу Вашингтона до міжнародних питань, зокрема війни росії проти України.

Крім того, внутрішня нестабільність США створюватиме додаткову невизначеність для союзників і партнерів. У таких умовах складніше прогнозувати американські рішення, планувати міжнародну співпрацю та розраховувати на послідовну зовнішню політику.

Лісний наголошує, що Україні потрібні передусім стабільні Сполучені Штати, у яких працюють механізми стримувань і противаг, а державні інституції залишаються спроможними ухвалювати рішення незалежно від політичних конфліктів.

Нам вигідно, щоб у США була стабільність, а механізми стримувань і противаг працювали належним чином. Україні потрібні прогнозовані Сполучені Штати, з якими можна вибудовувати послідовну політику та відстоювати власні інтереси – сказав експерт.

Він також окреслює два ризики, які можуть виникнути в разі поглиблення внутрішньої кризи. Перший – американська влада може фактично зосередитися на внутрішньому протистоянні, залишивши міжнародні питання на другому плані. Другий – політичні проблеми всередині країни можуть спонукати адміністрацію активніше діяти на зовнішній арені, що не обов’язково відповідатиме інтересам України.

За словами політолога, найбільше від ослаблення західної єдності можуть виграти росія та Китай, які зацікавлені у поглибленні суперечностей між демократичними державами.