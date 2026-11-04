Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ

Европейская комиссия подтвердила готовность Украины к открытию всех оставшихся кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем важно, чтобы Украина продолжала ускорять темпы реформ, чтобы иметь возможность достичь цели завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года, что является "амбициозной" целью, заявили в Еврокомиссии 4 ноября, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия приняла свой ежегодный "пакет расширения", подведя итоги прогресса, достигнутого партнерами по расширению за минувший год, и определив приоритеты реформ на будущее. Нынешний пакет демонстрирует, что устойчивые усилия по проведению реформ приводят к конкретному прогрессу на пути к членству в ЕС, о чем свидетельствуют Черногория, Албания, Молдова и Украина. Эти четыре страны продвинулись в своих переговорах о вступлении, открывая кластеры и предварительно закрывая главы беспрецедентными темпами", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В отчетах, как сообщается, показано, что темпы реформ, особенно в сферах демократии, верховенства права и основных прав, наряду с политическим выбором в сфере безопасности и обороны, а также прогресс в направлении экономической конвергенции непосредственно формируют скорость процесса присоединения для каждого партнера. Реформы, инвестиции и постепенная интеграция партнеров по расширению уже укрепляют способность Союза защищать свои интересы, уменьшать уязвимости и создавать новые возможности. Чтобы максимизировать эти преимущества до вступления, Еврокомиссия также представляет сегодня общую систему постепенной интеграции для дальнейшего углубления интеграции в стратегических секторах, таких как энергетика, транспорт, цифровые технологии и оборона. Это сделает постепенную интеграцию более структурированной и согласованной, заявили в Еврокомиссии.

"По мере продвижения партнеров по расширению путем проведения реформ ЕС должен быть готов приветствовать их и соответствовать темпам их прогресса", - говорится в заявлении.

Как указали в Еврокомиссии, "Украина официально открыла четыре из шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС и 24 из 33 переговорных глав. В ноябре 2026 года Еврокомиссия опубликовала для страны дорожную карту с ориентировочными приоритетами".

Как Еврокомиссия оценила прогресс Украины

"Украина остается приверженной своему пути к вступлению в ЕС, несмотря на вызовы, вызванные агрессивной войной россии, открыв четыре кластера в течение минувшего года", - говорится в отчете.

"Оценка Еврокомиссии остается такой: Украина выполнила условия, необходимые для открытия всех оставшихся кластеров. Украина продолжает продвигаться вперед в ключевых секторальных реформах. Ее институциональная база для борьбы с коррупцией остается эффективной, а специализированные антикоррупционные учреждения в целом продолжают действовать независимо и эффективно", - отметили в Еврокомиссии.

Призыв к продолжению реформ

"Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на достижении промежуточных критериев в рамках верховенства права, а также на реализации дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления, а также плана действий в отношении национальных меньшинств", - говорится в заявлении.

Важно, чтобы Украина продолжала ускорять темпы реформ, чтобы страна могла достичь своей амбициозной цели – завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года - подчеркнули в Еврокомиссии.

Четкие дорожные карты к вступлению в ЕС

"Учитывая прогресс, достигнутый Черногорией, Албанией, Молдовой и Украиной, Европейская комиссия сегодня представила ориентировочные дорожные карты с конкретными этапами и целями на следующий год. Опираясь на прошлый опыт, в частности опыт расширения 2004 и 2013 годов, они помогут организовать следующие этапы подготовки более структурированным и прозрачным образом, поддерживая работу как стран-кандидатов, так и институтов ЕС и государств-членов. Европейская комиссия может корректировать дорожные карты в зависимости от прогресса, достигнутого в выполнении необходимых условий, и будет регулярно обновлять их на основе достигнутого прогресса. Европейская комиссия готова предложить аналогичные дорожные карты для других стран-кандидатов, как только они достигнут аналогичного уровня продвижения, темпов и участия в переговорах о вступлении", — говорится в заявлении.

Напомним

Европейская комиссия, как сообщалось, готовила более осторожную дорожную карту для переговоров Украины о вступлении в ЕС, устанавливая ограниченные цели по прогрессу в 2027 году и одновременно избегая каких-либо обязательств относительно даты членства.