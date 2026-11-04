$45.670.1351.060.01
ukenru
13:17 • 10 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 4842 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Эксклюзив
12:41 • 10238 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
11:25 • 17123 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 19234 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
09:59 • 16378 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 23697 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
4 ноября, 06:33 • 21975 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
4 ноября, 05:44 • 29850 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
4 ноября, 05:04 • 35337 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
71% американских избирателей считают, что Конгресс недостаточно контролирует Трампа — CNN4 ноября, 03:55 • 10076 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 20609 просмотра
Российские БМПТ «Спиридон» заметили с необычной противодроновой защитой вместо бронированных «мангалов»4 ноября, 04:16 • 5648 просмотра
Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску4 ноября, 05:20 • 5430 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 16254 просмотра
публикации
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 2316 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 10233 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 55373 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 66238 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 73859 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Леонид Кравчук
Леонид Кучма
Андрюс Кубилюс
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьковская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 18 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 20760 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 30782 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 17492 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 23151 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FAB-500
Financial Times
Дипломатка

Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ

Киев • УНН

 • 4852 просмотра

Украина выполнила условия для открытия остальных кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссия призвала ускорить реформы для достижения цели завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ

Европейская комиссия подтвердила готовность Украины к открытию всех оставшихся кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем важно, чтобы Украина продолжала ускорять темпы реформ, чтобы иметь возможность достичь цели завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года, что является "амбициозной" целью, заявили в Еврокомиссии 4 ноября, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия приняла свой ежегодный "пакет расширения", подведя итоги прогресса, достигнутого партнерами по расширению за минувший год, и определив приоритеты реформ на будущее. Нынешний пакет демонстрирует, что устойчивые усилия по проведению реформ приводят к конкретному прогрессу на пути к членству в ЕС, о чем свидетельствуют Черногория, Албания, Молдова и Украина. Эти четыре страны продвинулись в своих переговорах о вступлении, открывая кластеры и предварительно закрывая главы беспрецедентными темпами", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В отчетах, как сообщается, показано, что темпы реформ, особенно в сферах демократии, верховенства права и основных прав, наряду с политическим выбором в сфере безопасности и обороны, а также прогресс в направлении экономической конвергенции непосредственно формируют скорость процесса присоединения для каждого партнера. Реформы, инвестиции и постепенная интеграция партнеров по расширению уже укрепляют способность Союза защищать свои интересы, уменьшать уязвимости и создавать новые возможности. Чтобы максимизировать эти преимущества до вступления, Еврокомиссия также представляет сегодня общую систему постепенной интеграции для дальнейшего углубления интеграции в стратегических секторах, таких как энергетика, транспорт, цифровые технологии и оборона. Это сделает постепенную интеграцию более структурированной и согласованной, заявили в Еврокомиссии.

"По мере продвижения партнеров по расширению путем проведения реформ ЕС должен быть готов приветствовать их и соответствовать темпам их прогресса", - говорится в заявлении.

Как указали в Еврокомиссии, "Украина официально открыла четыре из шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС и 24 из 33 переговорных глав. В ноябре 2026 года Еврокомиссия опубликовала для страны дорожную карту с ориентировочными приоритетами".

Как Еврокомиссия оценила прогресс Украины

"Украина остается приверженной своему пути к вступлению в ЕС, несмотря на вызовы, вызванные агрессивной войной россии, открыв четыре кластера в течение минувшего года", - говорится в отчете.

"Оценка Еврокомиссии остается такой: Украина выполнила условия, необходимые для открытия всех оставшихся кластеров. Украина продолжает продвигаться вперед в ключевых секторальных реформах. Ее институциональная база для борьбы с коррупцией остается эффективной, а специализированные антикоррупционные учреждения в целом продолжают действовать независимо и эффективно", - отметили в Еврокомиссии.

Призыв к продолжению реформ

"Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на достижении промежуточных критериев в рамках верховенства права, а также на реализации дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления, а также плана действий в отношении национальных меньшинств", - говорится в заявлении.

Важно, чтобы Украина продолжала ускорять темпы реформ, чтобы страна могла достичь своей амбициозной цели – завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года

- подчеркнули в Еврокомиссии.

Четкие дорожные карты к вступлению в ЕС

"Учитывая прогресс, достигнутый Черногорией, Албанией, Молдовой и Украиной, Европейская комиссия сегодня представила ориентировочные дорожные карты с конкретными этапами и целями на следующий год. Опираясь на прошлый опыт, в частности опыт расширения 2004 и 2013 годов, они помогут организовать следующие этапы подготовки более структурированным и прозрачным образом, поддерживая работу как стран-кандидатов, так и институтов ЕС и государств-членов. Европейская комиссия может корректировать дорожные карты в зависимости от прогресса, достигнутого в выполнении необходимых условий, и будет регулярно обновлять их на основе достигнутого прогресса. Европейская комиссия готова предложить аналогичные дорожные карты для других стран-кандидатов, как только они достигнут аналогичного уровня продвижения, темпов и участия в переговорах о вступлении", — говорится в заявлении.

Напомним

Европейская комиссия, как сообщалось, готовила более осторожную дорожную карту для переговоров Украины о вступлении в ЕС, устанавливая ограниченные цели по прогрессу в 2027 году и одновременно избегая каких-либо обязательств относительно даты членства.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Черногория
Европейская комиссия
Албания
Европейский Союз
Украина
Молдова