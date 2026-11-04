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Єврокомісія розкрила "амбітну" ціль України завершити переговори про вступ до кінця 2028 року: наголосила на прискоренні реформ
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Єврокомісія розкрила "амбітну" ціль України завершити переговори про вступ до кінця 2028 року: наголосила на прискоренні реформ

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Україна виконала умови для відкриття решти кластерів переговорів про вступ до ЄС. Єврокомісія закликала прискорити реформи для цілі завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Єврокомісія розкрила "амбітну" ціль України завершити переговори про вступ до кінця 2028 року: наголосила на прискоренні реформ

Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття всіх кластерів переговорів, що залишилися, про вступ до ЄС. Водночас важливо, аби Україна продовжувала прискорювати темпи реформ, щоб мати змогу досягти мети завершити переговори про вступ до кінця 2028 року, що є "амбітною" ціллю, заявили у Єврокомісії 4 листопада, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила свій щорічний "пакет розширення", підсумувавши прогрес, досягнутий партнерами щодо розширення за минулий рік, та визначивши пріоритети реформ на майбутнє. Цьогорічний пакет демонструє, що стійкі зусилля щодо реформ призводять до конкретного прогресу на шляху до членства в ЄС, про що свідчать Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна. Ці чотири країни просунулися у своїх переговорах про вступ, відкриваючи кластери та попередньо закриваючи розділи з безпрецедентними темпами", - ідеться у заяві Єврокомісії.

Звіти, як повідомляється, показують, що темпи реформ, особливо у сферах демократії, верховенства права та основних прав, поряд з політичним вибором щодо безпеки та оборони, а також прогрес у напрямку економічної конвергенції безпосередньо формують швидкість процесу приєднання для кожного партнера. Реформи, інвестиції та поступова інтеграція партнерів по розширенню вже зміцнюють здатність Союзу захищати свої інтереси, зменшувати вразливості та створювати нові можливості. Щоб максимізувати ці переваги перед вступом, Єврокомісія також представляє сьогодні спільну систему поступової інтеграції для подальшого поглиблення інтеграції у стратегічних секторах, таких як енергетика, транспорт, цифрові технології та оборона. Це зробить поступову інтеграцію більш структурованою та узгодженою, заявили у Єврокомісії.

"У міру просування партнерів по розширенню шляхом реформ, ЄС має бути готовим вітати їх та відповідати темпам їхнього прогресу", - сказано у заяві.

Як вказали у Єврокомісії, "Україна офіційно відкрила чотири з шести кластерів переговорів про вступ до ЄС та 24 з 33 розділів переговорів. У листопаді 2026 року Єврокомісія опублікувала дорожню карту для країни з орієнтовними пріоритетами".

Як Єврокомісія оцінила прогрес України

"Україна залишається відданою своєму шляху до вступу до ЄС, попри виклики, спричинені агресивною війною росії, відкривши чотири кластери протягом минулого року", - ідеться у звіті.

"Оцінка Єврокомісії залишається такою, що Україна виконала умови, необхідні для відкриття всіх решти кластерів. Україна продовжує просуватися вперед у ключових секторальних реформах. Її інституційна база для боротьби з корупцією залишається ефективною, а спеціалізовані антикорупційні установи продовжують загалом діяти незалежно та ефективно", - зазначили у Єврокомісії.

Заклик до продовження реформ

"Зараз основна увага має бути зосереджена на досягненні проміжних критеріїв у межах верховенства права, а також на реалізації дорожніх карт щодо верховенства права, функціонування демократичних інституцій та реформи державного управління, а також на плані дій щодо національних меншин", - сказано у заяві.

Важливо, щоб Україна продовжувала прискорювати темпи реформ, аби країна могла досягти своєї амбітної мети – завершити переговори про вступ до кінця 2028 року

- наголосили у Єврокомісії.

Чіткі дорожні карти до вступу до ЄС

"З огляду на прогрес, досягнутий Чорногорією, Албанією, Молдовою та Україною, Єврокомісія сьогодні представила орієнтовні дорожні карти з конкретними етапами та цілями на наступний рік. Спираючись на минулий досвід, зокрема, досвід розширення 2004 та 2013 років, вони допоможуть організувати наступні етапи підготовки більш структурованим та прозорим чином, підтримуючи роботу як країн-кандидатів, так і інституцій ЄС та держав-членів. Єврокомісія може коригувати дорожні карти залежно від прогресу, досягнутого у виконанні необхідних умов, і регулярно оновлюватиме їх на основі досягнутого прогресу. Єврокомісія готова запропонувати аналогічні дорожні карти для інших країн-кандидатів, щойно вони досягнуть аналогічного рівня просування, темпів та участі в переговорах про вступ", - ідеться у заяві.

Нагадаємо

Європейська комісія, як повідомлялося, готувала обережнішу дорожню карту для переговорів України про вступ до ЄС, встановлюючи обмежені цілі щодо прогресу у 2027 році, уникаючи при цьому будь-яких зобов'язань щодо дати членства.

Юлія Шрамко

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