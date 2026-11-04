Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго

Ситуацию в энергетике после массированной атаки рф удалось частично стабилизировать, но она остается сложной. В то же время в большинстве регионов, в том числе и в Киеве, аварийные отключения отменены, и стало возможным возвращение к графикам почасовых отключений. Об этом 4 ноября сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи удалось частично стабилизировать ситуацию в энергосистеме после вчерашних масштабных российских атак. В большинстве регионов, в том числе и в Киеве, аварийные отключения отменены, и стало возможным возвращение к графикам почасовых отключений - сообщили в Укрэнерго.

И добавили:

В то же время ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области. Все задействованные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атак и стабилизировать электроснабжение



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Аварийные отключения

По данным Укрэнерго, аварийные отключения продолжают действовать в Харьковской области. В ДТЭК после сообщения Укрэнерго также сообщили: "Днепр: по распоряжению Укрэнерго в городе применены экстренные отключения".

В Киеве, как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, "по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 04.11 действуют стабилизационные отключения электроэнергии".

В Киевской области, по данным ДТЭК Киевские региональные электросети, "по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 04.11 действуют стабилизационные отключения электроэнергии. В части сетей Бучанского и Фастовского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения".

А позже в ДТЭК добавили: "Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены", а также: "Киевщина: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены".

Вражеские атаки

Как сообщили в Укрэнерго, "в течение вчерашнего дня и сегодня ночью враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру". "В результате новых обстрелов, а также повреждений предыдущих дней по состоянию на утро остаются обесточенными потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

"Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все усилия направлены на максимально быстрое восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением", - отметили в Укрэнерго.

Как указано, из-за последствий российских атак в части регионов сегодня вынужденно действуют графики почасовых отключений объемом до 4 очередей, а для промышленности — графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может меняться, в частности из-за новых атак", - говорится в сообщении.