Из-за атак РФ снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях — Минэнерго

Россия не прекращает атаки на энергетику Украины. Атомные электростанции на фоне вражеских ударов вынужденно снизили мощность генерации. Есть обесточивания в 6 областях, сложнее всего — в столичном регионе, имеются сетевые ограничения и серьезные повреждения энергооборудования. Также аварийные отключения происходят в Харьковской области. Об этом 4 ноября сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру — объекты генерации, где вырабатывается электроэнергия, и подстанции, через которые она передается потребителям. Атаки на энергетику не прекращаются. Из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети", — сообщили в Минэнерго.

Где есть отключения

"По состоянию на утро из-за российских атак обесточена часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Где сложнее всего

"Самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы систем распределения применяют сетевые ограничения. Имеются серьезные повреждения энергооборудования. Ремонтные бригады энергетиков круглосуточно работают над восстановлением стабильного энергоснабжения региона", — сообщили в министерстве.

В каких регионах действуют графики и аварийные отключения

По данным Минэнерго, "также аварийные отключения сейчас вынужденно действуют в Харьковской области". Причина — повреждение оборудования в результате предыдущих атак и снижение уровня напряжения в высоковольтной сети. Возвращение к графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"В большинстве областей Украины в настоящее время действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", — указали в Минэнерго.

В Минэнерго подчеркнули, что в течение дня ситуация может меняться.

В Киеве пока не удаётся перейти от экстренных отключений к графикам - ДТЭК