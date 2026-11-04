В Киеве пока не удаётся перейти от экстренных отключений к графикам - ДТЭК
Киев • УНН
В столице по команде «Укрэнерго» продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. Энергетики работают над стабилизацией системы.
В Киеве пока не удается перейти с экстренных отключений на графики отключения света. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК 4 ноября, пишет УНН.
Киев: по команде "Укрэнерго" экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики пока не действуют
Как указано, энергетики работают без перерывов и сна, когда не звучит тревога, чтобы стабилизировать ситуацию.
Дополнение
В Киеве частично восстановили водоснабжение, но экстренные отключения электроэнергии по-прежнему действуют.