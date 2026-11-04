В Киеве пока не удаётся перейти от экстренных отключений к графикам - ДТЭК

В Киеве пока не удается перейти с экстренных отключений на графики отключения света. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК 4 ноября, пишет УНН.

Киев: по команде "Укрэнерго" экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики пока не действуют - указали в компании.

Как указано, энергетики работают без перерывов и сна, когда не звучит тревога, чтобы стабилизировать ситуацию.

Дополнение

В Киеве частично восстановили водоснабжение, но экстренные отключения электроэнергии по-прежнему действуют.